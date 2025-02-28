Maccabi Tel-Aviv - Fenerbahçe Beko: 94-76 (MAÇ SONUCU)
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 27. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 94-76 mağlup oldu. Beklenmedik bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler ligdeki 9. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 27. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan mücadeledeyi Maccabi, 94-76'lık skorla kazandı.
EuroLeague'de iddiası kalmayan rakibi karşısında sürpriz bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu sezon ligdeki 9. mağlubiyetini aldı.
İsrail ekibi Maccabi ise 3 maç sonra kazanıp toplamda 7. galibiyetini elde etti.
Maccabi'de 21 sayıyla oynayan Roman Sorkin maçın en skoreri olurken, Fenerbahçe'de ise Baldwin ve Hayes-Davis 12'şer sayı kaydetti.