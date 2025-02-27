Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi ligde karşı karşıya geldikleri son müsabakada Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup etmişti. İsrail temsilcisi Maccabi Playtika EuroLeague'de 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor. Peki, "Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı tarihi...