A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele ediyor. Filenin Efeleri, 3. maçında Macaristan'a konuk oluyor. Ay-yıldızlı takımın Macaristan maçı kadrosu belli oldu. Voleybolseverler ise Macaristan-Türkiye maçı canlı izle kanalı ve başlangıç saati hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Macaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri-Macaristan maçı canlı yayın kanalı, başlangıç saati ve maç kadrosu.