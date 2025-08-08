Macaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri-Macaristan maçı hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele, Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak. Geri sayım sürerken Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri kadrosu belli oldu. Peki, Macaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri-Macaristan maçı hangi kanalda? İşte, Macaristan-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalı ve başlangıç saati.
MACARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Macaristan-Türkiye voleybol maçı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü TSİ 19:00’da başlayacak.
MACARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak Filenin Efeleri’nin Macaristan mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FİLENİN EFELERİ’NİN MACARİSTAN MAÇI KADROSU
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın
MACARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Filenin Efeleri'nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
