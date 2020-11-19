SERDAR ALİ ÇELİKLER: Bu Uluslar Ligi denen saçmalığın tek bir faydası var; seviyeni belirliyor. "B ligi takımısınız siz" dediler bize ve sadece salma yapan sıkılma dönemindeki Güneş değil, futbolcularımız da "Yok abi biz C sınıfı topçularız" dediler. İşi teknik adamın sırtına yüklemek kolay.
İrfan Can'ın o hali nedir? Ben olsam bir daha Yusuf Yazıcı'yı milli takıma almam. Kendisini bu takımda doğrudan 11 oyuncusu görür gibi davranışları var ama bugüne kadar hiç bir maçta sorumluluk alamadı. Karşı karşıya 2 pozisyon da ona geldi. İkisinde de blocklandı.
Cenk aşırı kötü günündeydi ve çok top kaybetti ama yine de sahada kalmalı mıydı? Kaan Ayhan santrafor bölgesine daha erken mi alınmalı mıydı? Bir sürü soru eklenebilir. Lakin biz bu C Ligi'ne düşmeyi ilk maçta Macaristan'a yenilerek, sonra 10 kişilik Sırpları yenemeyerek, hakem yardımıyla Sırplardan 1; Ruslardan 3 puan alırken ders çıkarmayarak hak ettik.
Lakin hocasız çıkılsa Türk milli takımı oyuncuları Macarlarla berabere kalmayı ve C Ligi'ne düşmeyi içine sindirememeliydi.
Kusura bakmasınlar bu sıfatı kendileri hak etti. Euro 2020'nin ve Dünya Kupası elemelerinin hatırına susalım da gerçekleri de görelim. Çalhanoğlu'lardan Yazıcı'lardan İrfan Can'lardan bize bir şey olmayacağını anlayalım. Daha aç ve profesyonel futbolun, bireysel kariyerinin izzet-i nefsini düşünen isimleri monte edelim. Ve dua edelim ki 2021 yılı, 2020 yılında olduğu gibi Şenol Hocamızın salma yılı olmasın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!