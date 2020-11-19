İrfan Can'ın o hali nedir? Ben olsam bir daha Yusuf Yazıcı'yı milli takıma almam. Kendisini bu takımda doğrudan 11 oyuncusu görür gibi davranışları var ama bugüne kadar hiç bir maçta sorumluluk alamadı. Karşı karşıya 2 pozisyon da ona geldi. İkisinde de blocklandı.