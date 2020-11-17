4 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Uluslar Ligi'ndeki son maçını Macaristan ile yapacak olan milli takımda dört oyuncu kadrodan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.