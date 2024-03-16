Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 grup maçları öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Türkiye, özel maçlar kapsamında Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak. Zorlu maçlar öncesinde Macaristan - Türkiye hazırlık maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte milli maç ne zaman sorusunun yanıtı...
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Macaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Budapeşte Puskás Arena'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor.A Milli Takım, EURO 2024 grup maçları öncesinde Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak. Bu kapsamda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanadı. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart 2024 Cuma günü 22.45'te oynanacak.
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MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
EURO 2024 maçları TRT1'den aktarılıyor. Ancak hazırlık maçları konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU
KALECİLER:
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Okan Kocuk
Uğurcan Çakır
ORTA SAHA:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökcü
Salih Özcan
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DEFANS:
Mert Müldür
Zeki Çelik
Ahmetcan Kaplan
Merih Demiral
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Cenk Özkacar
Ferdi Kadıoğlu
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FORVET
Cengiz Ünder
İrfan Can Kahveci
Yunus Akgün
Barış Alper Yılmaz
Kerem Aktürkoğlu
Semih Kılıçsoy
Abdülkadir Ömür
Arda Güler
Can Uzun
Enes Ünal
Kenan Yıldız
Yusuf Yazıcı
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