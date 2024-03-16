Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        76
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        36
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Macaristan - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 grup maçları öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Türkiye, özel maçlar kapsamında Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak. Zorlu maçlar öncesinde Macaristan - Türkiye hazırlık maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte milli maç ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 01:38 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Macaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Budapeşte Puskás Arena'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor.A Milli Takım, EURO 2024 grup maçları öncesinde Macaristan ve Avusturya ile karşılaşacak. Bu kapsamda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanadı. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

          Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 22 Mart 2024 Cuma günü 22.45'te oynanacak.

        • 3

          MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          EURO 2024 maçları TRT1'den aktarılıyor. Ancak hazırlık maçları konusunda henüz bir resmi açıklama gelmedi.

        • 4

          A MİLLİ TAKIM KADROSU

          KALECİLER:

          Mert Günok

          Muhammed Şengezer

          Okan Kocuk

          Uğurcan Çakır

          ORTA SAHA:

          Hakan Çalhanoğlu

          İsmail Yüksek

          Kaan Ayhan

          Orkun Kökcü

          Salih Özcan

        • 5

          DEFANS:

          Mert Müldür

          Zeki Çelik

          Ahmetcan Kaplan

          Merih Demiral

          Ozan Kabak

          Samet Akaydin

          Cenk Özkacar

          Ferdi Kadıoğlu

        • 6

          FORVET

          Cengiz Ünder

          İrfan Can Kahveci

          Yunus Akgün

          Barış Alper Yılmaz

          Kerem Aktürkoğlu

          Semih Kılıçsoy

          Abdülkadir Ömür

          Arda Güler

          Can Uzun

          Enes Ünal

          Kenan Yıldız

          Yusuf Yazıcı

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
        Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Habertürk Anasayfa