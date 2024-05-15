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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Macaristan Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu - Futbol Haberleri

        Macaristan Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu

        EURO 2024'de mücadele edecek olan Macaristan Milli Takımını'nın kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Atilla Szalai de kadroda yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:50
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        Macaristan'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı!
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        Futbolseverlerin merakla beklediği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Macaristan Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

        Kadroda dikkat çeken isimler var Onlardan biri 34 yaşındaki kaleci Peter Gulacsi... Eski Fenerbahçeli futbolcu Atilla Szalai de kadroda kendine yer buldu.

        Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marko Rossi'nin en önemli kozu ise Dominik Szoboszlai olacak. Liverpool'da sakatlıktan döndükten sonra eski formuna kavuşamayan 23 yaşındaki oyuncu takımın en önemli isimlerinden biri.

        Macaristan, turnuvanın ev sahipliğini yapan Almanya, İskoçya ve İsviçre ile A grubunda yer alacak.

        İşte kadro:

        Kaleciler: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (RB Leipzig), Peter Szappanos (Paks)

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        Defans: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha BSC), Attila Fiola (Fehervar), Adam Lang (Omonia Nicosia), Willi Orban (RB Leipzig), Attila Szalai (Freiburg)

        Orta saha oyuncuları: Bendeguz Bolla (Servette), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia Calcio), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loic Nego (Le Havre), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland)

        Forvetler: Martin Adam (Ulsan Hyundai), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemet), Roland Sallai (Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Barnabas Varga (Ferencvaros).

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