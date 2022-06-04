Macaristan İngiltere maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Fenerbahçeli yıldız Szalai ile dünyaca ünlü forvet Harry Kane'ni karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

MACARİSTAN İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan İngiltere maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

MACARİSTAN İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 3.Grup ilk maçına sahne olacak Macaristan İngiltere mücadelesi S-Sport 2'den canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.