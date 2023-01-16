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Macaristan'da Rusya anketi: "Halk yaptırımlara karşı"

Macaristan'da hükümet anket yaparak, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar konusunda Macar halkının görüşünü sordu. Ankete göre halkın yüzde 97'si Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları reddettiklerini belirtti

Giriş: 16.01.2023 - 02:08 | Güncelleme: ABONE OL
Macaristan'da Rusya anketi:
AA

Macaristan'da hükümetin düzenlediği ankete katılanların yüzde 97'sinin Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı olduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre; Macaristan Hükümet Sözcüsü Alexandra Szentkiralyi, yaptığı açıklamada, hükümetin 14 Ekim'de "Ulusal Konsültasyon" adı altında Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili anketine yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin katıldığını söyledi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların savaşı durdurmadığını ama Avrupa'da olağanüstü ekonomik sorunlar yarattığını savunan Szentkiralyi, Macarların özellikle petrol, doğal gaz ve nükleer enerji yaptırımına karşı çıktığını kaydetti.

AB'de yaptırımı halka soran ilk ülkenin Macaristan olduğunu aktaran Szentkiralyi, "Ulusal Konsültasyon'a cevap verenlerin yüzde 97'si yaptırımları reddediyor." dedi.

Hükümet tarafından düzenlenen ankette, Rusya'ya yönelik petrol, doğal gaz, ham madde, nükleer yakıt ve turizme yönelik yaptırımlarla ilgili 7 soru yer alıyordu.

Muhalefet partileri, Macaristan'da ekonomik kriz yaşanırken hükümeti sorumluluğu üstlenmek yerine yalan propagandaya milyarlarca forint harcamakla suçluyor.

*Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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