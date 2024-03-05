Macaristan Cumhurbaşkanı, 'İsveç'in NATO üyeliği' tasarısını onayladı
Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, İsveç'in NATO askeri ittifakına katılımını onaylayan tasarıyı imzaladı. Böylelikle onay veren son ülkenin son prosedürü de tamamlandı.
Macaristan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un İsveç'in NATO askeri ittifakına katılımını onaylayan tasarıyı imzaladığı belirtildi.
Macar Parlamentosu 26 Şubat'ta İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak, tarafsızlığı Soğuk Savaş boyunca süren İskandinav ülkesinin tarihi adımının önündeki son engeli de kaldırmış oldu.
Macaristan'da yapılan oylama, aylar süren müzakereleri sona erdirmişti. Parlamento Başkanı geçen hafta yasayı yayımlanmak üzere cumhurbaşkanlığına göndermişti.
Stockholm, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü içinde daha fazla güvenlik için 'bağlantısızlık' politikasını terk etti.