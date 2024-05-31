Macaristan Büyükelçisi, tartışmalı konuyu Habertürk'e açıkladı

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vize 'çilesi', her yıl giderek artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay açıklanan 2023 verileri, Türkiye'nin İran'dan sonra dünyada en çok vize başvurusu reddedilen ülke olduğunu gösterdi. Bir diğer sorun ise randevu bulmanın imkansızlığı.

2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda? Haberi Görüntüle

Ülke gündeminin düşmeyen konu başlıklarından birinin Schengen vizesi oluşunun gölgesinde, dün medyaya yansıyan bir olay üst sıralardaki Schengen vize sorunu gündemini daha da üstlere taşıdı.

Basına yansıyan bir fotoğrafa göre, Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü'nün vize verdiği bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına, "Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü verilen vizenin usulüne uygun kullanıldığının incelenmesi için, Schengen Bölgesi’nden Türkiye’ye döndükten sonra bir hafta içinde pasaportunuzu konsolosluğumuza getirmenizi talep eder" ibaresinin yer aldığı bir not verme uygulaması var.

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"SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ" Konunun basına yansımasının ardından sorularımızı yanıtlayan Macaristan Büyükelçisi Viktor Maias, bu uygulamanın Schengen kodeksine uygun olduğunu belirtti. Schengen kurallarına uyarak Türk turistlerin, oturma izni sahiplerinin ve iş insanlarının vize konusundaki durumlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Büyükelçi Maias, "TOBB ile iş insanları için vize kolaylaştırması üzerine bir çözüm üzerine çalışıyoruz, onlara ciddi bir kolaylaştırma olacağına inanıyoruz. Türk yatırımcıların yönetimi ve iş gücünün oturma izinlerinin hızlandırılması için elimizden geleni devamlı yapıyoruz" açıklamasını yaptı. Macaristan'ın vize prosedürüyle ilgili bir pilot dönemi başlattıklarını ve 1 Temmuz'a kadar turistler için teknik bir kolaylaştırma denemekte olduklarını bildiren Büyükelçi Maias, "Bütün bu konular herkes için çok hassas, çünkü insanların hayatını etkileyen prosedürler bunlar, bunu biz de anlıyoruz ve hatalarımız da olabilir. Ancak inanın ki, Schengen kurallarına uyarak gerçekten elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Türk makamlarıyla yakın işbirliğimiz var" dedi. REKLAM "BİZ VİZE SERBESTİSİNİN EN KUVVETLİ DESTEKÇİSİYİZ" Büyükelçi Maias, konunun basına yansımasının ardından dün sosyal medya hesabından ayrıntılı bir açıklama yayımlamıştı. Vize konularında Macaristan Konsolosluğu'nun kötü niyetli olmadığını söyleyen Büyükelçi Maias, "Macaristan Türkiye'yi zaten AB ve vize konularında elinden geldikçe destekliyor. Vize serbestisinin en kuvvetli destekçisiyiz, yarın da (bugün) bu konuyu görüşmek için üst bir makama gideceğim" ifadesini kullandı. Vize konusunda Schengen ülkelerine randevu bulmak ve vize almanın bugünlerde zor olduğunun farkında olduklarını belirten Büyükelçi Maias şunları belirtti: "Başka ülkeye gitmek isteyenlerden 'Macarlar bizi sever, onlardan vize alayım ve 'Ben Macaristan'a gideceğim gibi yapıp vizemi alacağım, başka yere gideceğim diyenler maalesef fazlasıyla var. Bunun adi 'visa shopping'. Bu, gitmek istediğiniz Schengen ülkesinden değil, daha kolay alabileceğinizi düşündüğünüz ülkeden vize almak anlamına gelmektedir. Ancak Schengen kuralları sert ve net. REKLAM 'Visa shopping' yapmak isteyen tespit ediliyorsa, konsolosun ret vermesi cezai sorumluluğudur. Konsolos, birinin aslında Almanya'ya, Fransa'ya, yani Macaristan yerine herhangi başka bir ülkeye veya başka bir nedenle gitmek istediğini, yani bize kesinlikle yalan söylediğini tespit ediyorsa, kesinlikle ret vermesi lazım. Konsolosun şüpheleri varsa, ancak 'visa shopping' konusunda emin değilse, biz de bu kâğıt parçasını veriyoruz. Ancak herkese değil! 2024 senesinde bu kâğıt parçasını her 45. (kırkbeşinci) başvurana verdik, vizesiyle beraber. Yani vizesini verdik, emin olamadığımızdan dolayı reddetmek istemedik.

"MACARİSTAN VİZESİ ALANLARIN ÜÇÜNDEN BİRİ MACARİSTAN'A GİDİYOR" Bu kâğıdı alanların bu arada sadece üçte birinin bize yalan söylemediğini teyit edebildik. Yani bu kâğıdı alanların üçünden sadece biri aslında Macaristan'a gidiyor. Kısacası: başvurusunu pek iyi yapamayana veya bir ihtimal bize tam dürüst olmamış kişilere vizelerini ve bu kâğıt parçasını veriyoruz. Yani bu insanlar vize almaktadır. Bu uygulamaya dahil olan kişilerin sadece 3'te 1'i bize doğruyu söyledi. Umarım kısa zaman içinde vize serbestisine varacağız, ve bu tür konulardan, beklemeden, gereksiz maliyetlerden, belge toplamadan hep birlikte kurtulacağız. Sizden ricamız şu, gerçekten Macaristan'a gitmek isterseniz eğer, sadece o halde bize vize için başvurunuz. Böylece herkes randevu zamanı bulabilecek, bu kâğıtlardan kurtulacağız ve ret oranımız da ciddi bir şekilde düşecek." ANKARA YÜKSEK, İSTANBUL DÜŞÜK Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı 2023 yılı Schengen verilerine göre Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü, Türkiye vatandaşlarına en çok ret veren 9. kurum Ret oranı yüzde 22.9. Türkiye'nin genel ret oranı yüzde 16, yani Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü ortalamadan biraz yüksek. Bu yüksek oranın sebebinin Büyükelçi Viktor Maias'ın belirttiği 'visa shopping' olduğu öne çıkıyor. Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu'nun ret oranı ise ortalama ret oranından bir hayli düşük, yüzde 12. Başvuru hacmine bakıldığında da İstanbul'un bir hayli önde olduğu görülmekte. 2023 yılında İstanbul 24 bin başvuru alırken, Ankara 7 bin başvuru aldı.