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        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' övgüsü | Dış Haberler

        Macaristan Başbakanı Orban'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' övgüsü

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Türkiye'nin, barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 06:30 Güncelleme: 11.07.2024 - 06:30
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        Orban'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' övgüsü
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        Macaristan Başbakanı Orban, sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı videoda, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu.

        Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından önce Ukrayna, daha sonra Rusya ve Çin'e ziyaretlerde bulunan ve bu temaslarını "barış misyonu" olarak adlandıran Orban, Washington'daki temaslarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek bu misyonu sürdürdüğünü kaydetti.

        Viktor Orban, ikili görüşmede, Ukrayna'da çok daha acımasız bir seviyeye ulaşan savaşın ele alındığını, buradaki acıları sonlandırabilmek için barışa ve barış inisiyatifine ihtiyaç duyulduğunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

        "ERDOĞAN, RUSYA VE UKRAYNA İLE ANLAŞMA SAĞLAYAN TEK LİDER"

        "Türkler, savaş sürecinde barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladı" ifadesini kullanan Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim." dedi.

        Orban, savaşan tarafların birbirine çok uzak mesafede durduğunu, ama barışın dostlarının güçlerini birleştirmesi durumunda, birlikte bir sonraki adımın barış istikametine yönelik atılabileceğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD'nin başkenti Washington'da, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmüştü.

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        #macaristan
        #Nato
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Viktor Orban
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