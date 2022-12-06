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Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti

Avrupa Birliği üyesi olan ancak birçok kritik konuda Brüksel yönetimiyle görüş ayrılığı yaşayan Orban liderliğindeki Macaristan hükümeti, AB'nin Ukrayna'ya yapacağı yardımı veto etti. Paketin çıkması için oy birliği gerekirken, bu kararın ardından AB, Macaristan'a fon gönderme sürecini erteledi.

Giriş: 06.12.2022 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti
Macaristan'dan Ukrayna'ya AB yardımına veto
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AA / HABERTURK.COM

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya gelecek yıl için 18 milyar avro mali yardım sağlamayı içeren paketi Macaristan tarafından veto edildi.

AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantı gündeminde, AB bütçesini hukukun üstünlüğü koşuluna bağlayan mekanizma kapsamında Macaristan'a sağlanacak fonların durumu, Macaristan'ın kurtarma planının değerlendirilmesi, Ukrayna'ya 2023 yılı için 18 milyar avroluk mali destek paketi ve çok uluslu şirketlere yüzde 15 oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması gibi çeşitli başlıklar yer alıyordu.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, toplantı bitiminde, Ukrayna'ya gelecek yıl 18 milyar avro mali destek sağlanmasını içeren paketin onaylanmadığını açıkladı.

AB ülkelerinin oybirliği gereken paketin kabul edilemediğine işaret eden Stanjura, Macaristan'ın vetosunu aşan ve 26 üye ülkenin desteklediği bir çözüm üzerinde çalışmaya başladıklarını belirtti.

Stanjura, Ukrayna'ya mali desteğe ocak ayında başlama hedeflerini koruduklarını ifade etti.

Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım paketini veto etmesinin ardından, bakanlar Macaristan'a sağlanacak fonlar konusunu toplantı gündeminden çıkardı. Böylece, AB ülkeleri Macaristan'a fon gönderme kararını ertelemiş oldu.

Toplantıda, Macaristan'ın karşı çıktığı küresel kurumlar vergisi konusu da ele alınamadı. Vergi anlaşması, küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını öngörüyordu.

Macaristan'ın Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla kurulan AB kurtarma fonlarından 5,8 milyar avro hibe alması planlanıyordu.

AB ülkeleri, bu kurtarma programını bu yıl onaylamazsa Macaristan fonları kaybedecek. Macaristan'ın AB bütçesinden de alması beklenen 7,5 milyar avroluk uyum fonları hukukun üstünlüğü mekanizması nedeniyle dondurulmuş durumda. Bu kaynağın serbest bırakılması için üye ülkelerin onayı gerekiyor.

AB, fonları serbest bırakmak için Macaristan'dan yargı bağımsızlığı, harcamaların denetimi, yolsuzlukla mücadele ve raporlama gibi çeşitli alanlar ilerleme bekliyor.

AB'nin bir bütün olarak Ukrayna'ya mali destek sağlamasına ve bunun için ortak biçimde borçlanmasına karşı çıkan Macaristan, her üye ülkenin Ukrayna'ya kendi imkanlarına göre yardım etmesi gerektiğini savunuyor.

MACARİSTAN VE AB ARASINDA SÜREN GERİLİM

Avrupa Birliği ve üyesi Macaristan arasında son yıllarda giderek artan gerilim ve anlaşmazlık devam ediyor. AB yönetimi ve Birlik üyesi birçok ülke tarafından eleştirilen Macaristan hükümeti, AP'nin oylamasıyla 'seçimli otokrasi' olarak tanımlayarak, ülkenin, AB'nin değerlerini sistemik olarak tehdit ettiğine ve "artık demokratik olarak yönetilmediğine" karar vermişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığı" yönünde karar almış ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle AB bütçesinden Macaristan'a sağlanan fonların yaklaşık 7,5 milyar avroluk kısmının askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Fotoğraf: Reuters

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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