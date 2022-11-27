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Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrildi: Ölü ve yaralılar var

Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrildi. Kazada, takımlarına destek olmak için yola çıkan taraftardan 1'i hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Giriş: 27.11.2022 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
Türk futbolu acı haberle sarsıldı! Bergama yolundaki taraftarlar... - Spor haberleri
Maç yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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AA

Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı.

TFF 3. Lig'de bugün saat 14.00'te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T.'nin kullandığı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.

KAZA YERİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, E.C.A.'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Akhisar ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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