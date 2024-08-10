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        Haberler Bilgi Spor Maç takvimi 10 Ağustos 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? Süper Lig, TFF 1.Lig, 2024 Paris Olimpiyatları...

        Maç takvimi 10 Ağustos 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugünkü maçlar ile ilgili araştırmalar başladı. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı yaşanıyor. Öte yandan Paris 2024 Olimpiyatları bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 10 Ağustos 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 10 Ağustos 2024 Cumartesi bugünkü maçlar listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:18
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        • 1

          Bugünkü maçlar 10 Ağustos 2024 Cumartesi maç takvimi ile kontrol ediliyor. Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu heyecanı yaşanıyor. Öte yandan millilerimizin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki mücadelesi sürüyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 10 Ağustos 2024 maç takvimi…

        • 2

          BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          SÜPER LİG

          19:15 Kasımpaşa - Konyaspor (beIN Sports 2)

          21:45 Fenerbahçe - Adana Demirspor (beIN Sports 1)

          21:45 Antalyaspor - Göztepe (beIN Sports 2)

        • 3

          TFF 1. LİG

          19:15 İstanbulspor - Manisa FK (beIN Sports MAX 1)

          19:15 Yeni Malatyaspor - Pendikspor (beIN Sports MAX 2)

          21:45 Adanaspor - Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 2)

          21:45 Kocaelispor - Gençlerbirliği (beIN Sports MAX 1)

        • 4

          HAZIRLIK MAÇLARI

          18:00 B. Dortmund - Aston Villa

          18:00 Hoffenheim – Fulham

          18:00 Rennes - Werder Bremen

          19:30 Tottenham - Bayern Münih

        • 5

          PARİS 2024 OLİMPİYAT PROGRAMI

          09.00 Atletizm - Maraton - Kaan Kigen Özbilen - FİNAL

          19.30 Atletizm - Cirit Atma - Eda Tuğsuz -

          Yüksek Atlama - Alperen Acet - FİNAL

          12.00 Güreş - Kadınlar 76kg - Yasemin Adar

          Serbest 97kg - İbrahim Çiftçi - Son 16 Turu / Çeyrek Final

          19.15 Güreş - Kadınlar 76kg - Yasemin Adar

          Serbest 97kg - İbrahim Çiftçi - Yarı Final

        • 6

          20.30 Güreş - Kadınlar 62kg - Nesrin Baş

          Serbest 125kg - Taha Akgül - Bronz Madalya / FİNAL

          10.30 / 14.30 Modern Pentatlon - Bireysel - İlke Özyüksel Mihrioğlu - Yarı

          Final - (Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık&Koşu)

        • 7

          18.30 Modern Pentatlon - Bireysel - Buğra Ünal FİNAL -

          (Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık&Koşu)

          10.00 Taekwondo - +67kg - Nafia Kuş Aydın

          +80kg - Emre Kutalmış Ateşli - Son 16 Turu

          15.30 Taekwondo - +67kg - Nafia Kuş Aydın

          +80kg - Emre Kutalmış Ateşli - Çeyrek Final / Yarı Final

          20:30 Taekwondo +67 kg - Nafia Kuş Aydın

          +80 kg - Emre Kutalmış Ateşli - Bronz Madalya / Final

          18:15 Voleybol - Kadınlar A Milli Takım / Bronz madalya

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