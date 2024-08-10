Maç takvimi 10 Ağustos 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar
Bugünkü maçlar ile ilgili araştırmalar başladı. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı yaşanıyor. Öte yandan Paris 2024 Olimpiyatları bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 10 Ağustos 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 10 Ağustos 2024 Cumartesi bugünkü maçlar listesi…
- 1
Bugünkü maçlar 10 Ağustos 2024 Cumartesi maç takvimi ile kontrol ediliyor. Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu heyecanı yaşanıyor. Öte yandan millilerimizin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki mücadelesi sürüyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 10 Ağustos 2024 maç takvimi…
- 2
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
19:15 Kasımpaşa - Konyaspor (beIN Sports 2)
21:45 Fenerbahçe - Adana Demirspor (beIN Sports 1)
21:45 Antalyaspor - Göztepe (beIN Sports 2)
- 3
TFF 1. LİG
19:15 İstanbulspor - Manisa FK (beIN Sports MAX 1)
19:15 Yeni Malatyaspor - Pendikspor (beIN Sports MAX 2)
21:45 Adanaspor - Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 2)
21:45 Kocaelispor - Gençlerbirliği (beIN Sports MAX 1)
-
- 4
HAZIRLIK MAÇLARI
18:00 B. Dortmund - Aston Villa
18:00 Hoffenheim – Fulham
18:00 Rennes - Werder Bremen
19:30 Tottenham - Bayern Münih
- 5
PARİS 2024 OLİMPİYAT PROGRAMI
09.00 Atletizm - Maraton - Kaan Kigen Özbilen - FİNAL
19.30 Atletizm - Cirit Atma - Eda Tuğsuz -
Yüksek Atlama - Alperen Acet - FİNAL
12.00 Güreş - Kadınlar 76kg - Yasemin Adar
Serbest 97kg - İbrahim Çiftçi - Son 16 Turu / Çeyrek Final
19.15 Güreş - Kadınlar 76kg - Yasemin Adar
Serbest 97kg - İbrahim Çiftçi - Yarı Final
- 6
20.30 Güreş - Kadınlar 62kg - Nesrin Baş
Serbest 125kg - Taha Akgül - Bronz Madalya / FİNAL
10.30 / 14.30 Modern Pentatlon - Bireysel - İlke Özyüksel Mihrioğlu - Yarı
Final - (Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık&Koşu)
-
- 7
18.30 Modern Pentatlon - Bireysel - Buğra Ünal FİNAL -
(Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık&Koşu)
10.00 Taekwondo - +67kg - Nafia Kuş Aydın
+80kg - Emre Kutalmış Ateşli - Son 16 Turu
15.30 Taekwondo - +67kg - Nafia Kuş Aydın
+80kg - Emre Kutalmış Ateşli - Çeyrek Final / Yarı Final
20:30 Taekwondo +67 kg - Nafia Kuş Aydın
+80 kg - Emre Kutalmış Ateşli - Bronz Madalya / Final
18:15 Voleybol - Kadınlar A Milli Takım / Bronz madalya