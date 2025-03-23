MAÇ SONUCU: Kuzeyboru: 2 - Zerenspor: 3
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Zerenspor, konuk olduğu Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Zerenspor, deplasmanda Kuzeyboru’yu 3-2 yendi.
Serinin ikinci maçı 26 Mart Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanacak.
Salon: Aksaray
Hakemler: Zafer Özmen, Bektaş Kalender
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi)
Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fabris, Malinov, Kübra Akman (Ceren Önal)
Setler: 25-17, 25-21, 22-25, 21-25, 15-17
Süre: 132 dakika