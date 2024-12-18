MAÇ SONUCU: Keçiörengücü: 1 - Sivasspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Net Global Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Süper Lig ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.
Keçiörengücü, 4. dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle öne geçti.
Sivasspor, 32 ve 60. dakikalarda Queensy Menig, 38. dakikada Emrah Başsan, 57. dakikada Turaç Böke'nin penaltı golleriyle tura uzandı.
Net Global Sivasspor, maçı 4-1 kazanarak kupada gruplara kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Ankara Keçiörengücü öne geçti. Ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, Yılmaz Basravi'nin pasında topla buluşan Recep Taşbakır, ceza yayının yakınından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
33. dakikada Net Global Sivasspor beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde paslaşan Ankara Keçiörengücü'nde kaleci Mehmet Erdoğan, topu uzaklaştırmakta geç kaldı. Pres yapan Menig'in ayak koyduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
39. dakikada konuk ekip öne geçti. Özkan Yiğiter'in pasında topla buluşan Emrah Başsan, ceza sahası sağ çaprazından plasesini yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Net Global Sivasspor 2-1 üstün geçti.
57. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Konuk ekipte Bekir Turaç Böke, ceza sahası içinde Mahmut Akan ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Bekir Turaç Böke, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 3-1 öne geçirdi.
61. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Bekir Turaç Böke'nin ceza sahası sağ köşesinden şutunda kaleciden dönen topu altıpas içinde Menig ağlara gönderdi: 1-4.