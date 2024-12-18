Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        41
        Fenerbahçe
        FB
        35
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Göztepe
        GÖZ
        25
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Trabzonspor
        TS
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: Keçiörengücü: 1 - Sivasspor: 4 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Keçiörengücü: 1 - Sivasspor: 4

        Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Net Global Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor kupada 4 golle turladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Süper Lig ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.

        Keçiörengücü, 4. dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle öne geçti.

        Sivasspor, 32 ve 60. dakikalarda Queensy Menig, 38. dakikada Emrah Başsan, 57. dakikada Turaç Böke'nin penaltı golleriyle tura uzandı.

        Net Global Sivasspor, maçı 4-1 kazanarak kupada gruplara kaldı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada Ankara Keçiörengücü öne geçti. Ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, Yılmaz Basravi'nin pasında topla buluşan Recep Taşbakır, ceza yayının yakınından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

        REKLAM

        33. dakikada Net Global Sivasspor beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde paslaşan Ankara Keçiörengücü'nde kaleci Mehmet Erdoğan, topu uzaklaştırmakta geç kaldı. Pres yapan Menig'in ayak koyduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

        39. dakikada konuk ekip öne geçti. Özkan Yiğiter'in pasında topla buluşan Emrah Başsan, ceza sahası sağ çaprazından plasesini yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Net Global Sivasspor 2-1 üstün geçti.

        57. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Konuk ekipte Bekir Turaç Böke, ceza sahası içinde Mahmut Akan ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Bekir Turaç Böke, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 3-1 öne geçirdi.

        61. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Bekir Turaç Böke'nin ceza sahası sağ köşesinden şutunda kaleciden dönen topu altıpas içinde Menig ağlara gönderdi: 1-4.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Habertürk Anasayfa