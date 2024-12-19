MAÇ SONUCU: İskenderunspor: 1 - Hatayspor: 0
Türkiye Kupası 5. Turu karşılaşmasında İskenderunspor, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. İskenderunspor bu skorla adını gruplara yazdırdı.
Giriş: 19.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:34
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti.
Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskenderunspor 1-0 kazandı.
2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine kaydetti.
Bu sonuçla birlikte İskenderunspor, adını grup aşamasına yazdırdı. Hatayspor ise turnuvaya veda etti.
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