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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 83 - Paris Basketbol: 78 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 83 - Paris Basketbol: 78

        THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 83-78 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 22:47 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:55
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        Fenerbahçe, Paris'i devirdi: Seride öne geçti
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        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 83-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar için tribünlere, Dörtlü Final'in oynanacağı Abu Dabi temalı özel tişörtler dağıtılırken, taraftarlar da tişörtlerin üzerinde bulunan görselin yer aldığı özel koreografi düzenledi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçta koltukların tamamı doldu.

        Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ni kazandığı 2016-2017 sezonunda kadroda yer alan isimlerden Ekpe Udoh maçı izlemek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelirken, 37 yaşındaki oyuncu, ismi anons edildiğinde tribünler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Karşılaşmayı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da takip etti.

        Mücadele öncesinde THY Avrupa Ligi'nde sezonun başantrenörü seçilen Saruna Jasikevicius ile sezonun en iyi 5'ine seçilen Nigel Hayes-Davis'e ödülleri takdim edildi.

        Müsabaka karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko pota altında etkili olurken, Fransa ekibinde ise TJ Shorts'un basketleri öne çıktı.

        İlk çeyrekte bitime 1 dakika 15 saniye kala Paris Basketbol farkı 8 sayıya çıkardı: 14-22. Kalan sürede Baldwin ve Hayes-Davis'in sayılarıyla periyot 18-22 sona erdi.

        Sarı-lacivertli ekip mücadelenin ikinci çeyreğinde ise oyuna ağırlığını koydu. Çember altı ve dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan Fenerbahçe Beko, savunmada da etkili bir görüntü çizdi.

        Hayes-Davis'in isabet oranına takım arkadaşları da eşlik edince, Fenerbahçe Beko 4 sayı geride başladığı periyotta soyunma odasına 7 sayılık üstünlükle girdi: 49-42.

        İkinci yarıda Fenerbahçe Beko sayı bulmakta zorlandı. Paris Basketbol, Ward'ın sayılarıyla farkı 3'e indirdi: 49-46.

        Bu periyotta ilk 3,5 dakikada sayı üretemeyen sarı-lacivertliler, ilk basketini Baldwin'le buldu.

        Kalan sürede iki ekip de karşılıklı basketler bulurken, Paris Basketbol dış atışlardaki isabet oranıyla farkı kapattı. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 63-62'lik üstünlükle girdi.

        Karşılaşmanın son bölümünde Ward'un basketlerine Tarık Biberoviç, Baldwin ve Pierre'le karşılık veren Fenerbahçe Beko, skoru 71-68'e getirdi.

        Ouattara'nın sayılarıyla Fransa ekibi 72-71 öne geçerken, sarı-lacivertlilerde McCollum'un üç sayılık basketi ve Birch'ün serbest atışlarıyla fark 4 sayıya çıktı: 76-72.

        Paris Basketbol'da Hifi'nin 3 sayılık basketi farkı 2 sayıya indirirken, Fenerbahçe Beko mola aldı: 80-78. Mola dönüşünde savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, Baldwin'in basketiyle bitime 10 saniye kala skoru 83-78'e getirdi.

        Karşılaşma Fenerbahçe Beko'nun 83-78'lik üstünlüğüyle sona ererken sarı-lacivertli takım seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 24 Nisan Perşembe saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, Paris Basketbol karşısında yaptığı asistlerle, THY Avrupa Ligi'nde 500 asist barajını geçmeyi başardı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

        Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 13, Guduric, Colson 10, Birch 6, McCollum 11, Baldwin 15, Tarık Biberoviç 11, Pierre 3, Melli, Sertaç Şanlı

        Paris Basketbol: TJ Shorts 17, Ward 19, Herrera, Hayes 8, Jantunen 3, Malcolm 6, Hifi 21, Ouattara 4, Kratzer, Bandja Sy

        1. Periyot: 18-22

        Devre: 49-42

        3. Periyot: 63-62

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