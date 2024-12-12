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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi MAÇ SONUCU: Başakşehir: 3 - Heidenheim: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Başakşehir: 3 - Heidenheim: 1

        UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz, organizasyondaki ilk 3 puanını kazandı. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 5'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 22:41 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:48
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        Başakşehir'den Avrupa'da 3 gollü siftah!
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        UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir, sahasında Heidenheim ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı temsilcimiz 3-1'lik skorla kazandı.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek attı. Konuk ekip Heidenheim'in tek golü 61. dakikada Mathias Honsak'tan geldi.

        Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Başakşehir, 5 puana yükseldi ve play-off iddiasını sürdürdü. Heidenheim, 9 puanda kaldı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada gelişen Heidenheim atağında kaleyi cepheden gören noktadan Leo Scienza'nın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu iki hamlede kontrol etti.

        6. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Onur Ergün, orta alanda kazandığı topu soldaki Piatek ile buluşturdu. Piatek'in arka direğe yerden gönderdiği pasta Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

        18. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Eicher topu çıkardı. Yaşanan karambolde Kemen'in dokunduğu meşin yuvarlağı önünde bulan Crespo, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

        40. dakikada Heidenheim gole yaklaştı. Honsak'ın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafayla dokunan Schöppner'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı Kerber röveşata ile kaleye göndermek isterken, top az farkla üstten dışarı gitti.

        45+2. dakikada uzak mesafeden Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Eicher topu köşeden çıkardı.

        61. dakikada Leo Scienza’nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Honsak’ın kafa vuruşu sonrası top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

        68. dakikada rakipten kaptığı topta araya giren Crespo, savunmanın arkası yerden pasını çıkardı. Topla buluşup ceza sahasına giren Piatek, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

        81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sol çaprazda Föhrenbach’ın yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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