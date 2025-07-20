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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray MAÇ SONUCU: Admira Wacker: 1 - Galatasaray: 2 - Galatasaray Haberleri

        MAÇ SONUCU: Admira Wacker: 1 - Galatasaray: 2

        Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, düzenlenen hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini; 10. dakikada Derrick Köhn, 57. dakikada Arda Ünyay attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 22:27 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:46
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        Galatasaray'da 2 gollü prova!
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        Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker'i 2-1 yendi.

        Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Admira ile karşılaştı.

        Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Galatasaray, Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, 11'i ile çıktı.

        Galatasaray, müsabakanın 10. dakikasında Yunus Akgün'ün şık asistinde Köhn ile 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı üstün tamamladı.

        Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Efe Akman, Arda Ünyay ve kaleci Batuhan Şen'i oyuna sürdü. Buruk, 63. dakikada Ada Yüzgeç, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş, Victor Nelsson ve Elias Jelert'i, 70. dakikada Berat Luş'u, 79. dakikada ise Çağrı Balta ve Furkan Koçak'ı oyuna soktu.

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        Sarı-kırmızılı ekip, 57. dakikada Arda Ünyay'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Avusturya temsilcisi, bir dakika sonra Alexander Schmidt'in golüyle farkı yeniden 1'e indirdi.

        Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Sezon öncesi hazırlık maçlarında Ümraniyespor'un 5-2 yenen sarı-kırmızılılar, Admira'yı da yenerek 2'de 2 yaptı.

        KOHN, GOLLERE DEVAM EDİYOR

        Galatasaray'ın kiralıktan dönen Alman sol beki Derrick Köhn, ikinci hazırlık maçını da boş geçmedi.

        Geçen sezonu Almanya temsilcisi Werder Bremen'de kiralık geçiren Köhn, yeniden takıma döndü. Sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor ile yapılan maçta fileleri havalandıran Köhn, Admira müsabakasında da takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

        ARDA İLK GOLÜNÜ ATTI

        Galatasaray'ın genç savunmacısı Arda Ünyay, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

        Geçen sezon ara transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden kadroya katılan 18 yaşındaki stoper, Admira karşısında takımının ikinci golünü kaydederek Galatasaray formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.

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        BATUHAN KORKUTTU

        Galatasaray'ın kalecisi Batuhan Şen'in maçın son bölümlerinde yaşadığı sakatlık endişeye neden oldu.

        Müsabakanın 81. dakikasında ceza sahası dışındaki topa çıkan Batuhan, Filip Ristanic ile çarpıştıktan sonra kafasını yere sert vurdu. Sağlık ekibinin müdahale ettiği 26 yaşındaki file bekçisi, oyuna devam edemedi.

        Başı dönen ve yürümekte zorlanan, boynunu tutarak sağlık görevlilerinin sedyeyle yanına gelmesini bekleyen Batuhan Şen'e maçı tribünde maçı izleyen sarı-kırmızılı futbolculardan Kaan Ayhan ve Alvaro Morata, destek verdi.

        Maça 2. devredenin başında dahil olanr Batuhan'ın yerine 86. dakikada Enes Emre Büyük, oyuna girdi.

        TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı.

        Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 8 bin Türk futbolsever seyretti.

        Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi, sırası ve sonrasında destek verdi.

        TARAFTARLAR YİNE OSIMHEN'İ İSTEDİ

        Galatasaray taraftarı, geçen sezon bonservisi kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transfer edilmesi için tezahürat yaptı.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakanın son anlarında "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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