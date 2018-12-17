Maç sona erdi: Roma: 3 - Genoa:3

İtalya Serie A Roma - Genoa maçına sahne oldu.
Roma mücadeleye şu 11'le başladı: Robin Olsen, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Kostas Manolas, Bryan Cristante, Cengiz Ünder, Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Justin Kluivert, Steven N'Zonzi
Genoa takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Ionut Radu, Cristian Romero, Ervin Zukanovic, Romulo, Davide Biraschi, Darko Lazovic, Daniel Bessa, Sandro, Oscar Hiljemark, Krzysztof Piatek, Christian Kouame
Dakikalar 17 olduğunda Krzysztof Piatek konuk takımı 0-1 öne geçirdi. 31. dakikada Federico Fazio, tabelayı 1-1 yaptı. Dakikalar 33'ü gösterirken Oscar Hiljemark, konuk takımın ikinci golünü kaydetti. 45. dakikada Roma, Justin Kluivert ile skoru 2-2 yaptı. İlk yarı 2-2 sona erdi. Genoa oyuncusu Ervin Zukanovic sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 49. dakikada Darko Lazovic attığı golle tabelayı 2-3 yaptı.
59. dakikada Roma futbolcusu Bryan Cristante skoru 3-3 yaptı.
İkinci 45 dakikada Genoa futbolcusu Esteban Rolon ile Roma futbolcuları Nicolo Zaniolo, Patrik Schick sarı kart gördü.
Mücadelenin 2. 45 dakikasında Roma takımında Cengiz Ünder ve Justin Kluivert oyundan çıkarken Davide Santon ve Patrik Schick mücadeleye dahil oldu, Genoa takımında ise Ervin Zukanovic, Sandro, Romulo çıktı, Pedro Pereira, Esteban Rolon, Goran Pandev girdi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 3-3 tamamlandı.
152 kodlu maçta İddaa'da beraberlik bahisi oynayanlar 3.95 oran elde etti.
Roma son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı. Konuk ekip 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
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