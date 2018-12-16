Maç sona erdi: Reims: 2 - Strasbourg:1

Reims ile Strasbourg Fransa Ligue 1 mücadelesinde karşılaştı.Reims maça şu 11'le başladı: Edouard Mendy, Björn Engels, Ghislain Konan, Yunis Abdelhamid, Alaixys Romao, Xavier Chavalerin, Marvin Martin, Remi Oudin, Moussa Doumbia, Thomas Foket, Hyun-Jun SukStrasbourg mücadeleye şu 11'le başladı: Matz Sels, Pablo Martinez, Lamine Kone, Stefan Mitrovic, Kenny Lala, Jonas Martin, Ibrahima Sissoko, Anthony Caci, Lebo Mothiba, Ajorque Ludovic, Adrien Thomasson6. dakikada Moussa Doumbia, tabelayı 1-0 yaptı. İlk yarıyı Reims 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda ilk golü Strasbourg buldu.65. dakikaya gelindiğinde Reims, Mathieu Cafaro ile gol buldu: 2-1.İkinci yarıda Strasbourg oyuncusu Stefan Mitrovic ile Reims oyuncusu Alaixys Romao sarı kartla cezalandırıldı.Maçın 2. yarısında Reims ekibinde Marvin Martin, Moussa Doumbia, Hyun-Jun Suk oyundan çıktı, Mathieu Cafaro, Aly NDom, Sheyi Ojo yerine girdi., Strasbourg takımında ise Benjamin Corgnet, Kevin Zohi, Nuno da Costa girerken Ajorque Ludovic, Anthony Caci, Ibrahima Sissoko çıktı. Mücadele 2-1 bitti.İddaa 130 koduyla açtığı bu maçta Reims kazanır bahsine oynayanlara 1.95 oranını kazandırdı.Reims son 5 maçta 2 kez kazandı, 3 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.