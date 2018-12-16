Maç sona erdi: Luzern: 2 - St Gallen:0

İsviçre Süper Lig maçında Luzern ile St Gallen karşılaştı.Luzern maça şu 11'le başladı: David Zibung, Lazar Cirkovic, Lucao Araujo, Marvin Schulz, Christian Schwegler, Silvan Sidler, Simon Grether, Blessing Eleke, Pascal Schürpf, Shkelqim Demhasaj, Ruben VargasSt Gallen takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Daniel Lopar, Andreas Wittwer, Nicolas Lüchinger, Majeed Ashimeru, Alain Wiss, Jordi Quintilla, Tranquillo Barnetta, Vincent Sierro, Silvan Hefti, Derek Kutesa, Axel Bakayokoİlk gol 6. dakikada Luzern adına Alain Wiss ile geldi. 20. dakikada Ruben Vargas ev sahibini 2-0 öne geçirdi. İlk yarıyı Luzern 2-0 önde bitirdi. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.Maçın ilk yarısında St Gallen takımında Silvan Hefti oyundan çıkarken A. Campos mücadeleye dahil oldu Karşılaşma 2-0 tamamlandı.475 kodlu maçta İddaa'da Luzern galibiyetine bahis oynayanlar 1.85 oranını kazandı.Luzern son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı. Konuk ekip 5 yenilgi yaşadı.