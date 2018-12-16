Maç sona erdi: Lokeren: 2 - St Truiden:0

Belçika 1.Lig A karşılaşmasında Lokeren, St Truiden ile karşı karşıya geldi.Lokeren ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Ortwin De Wolf, Olivier Deschacht, Ari Freyr Skulason, Bambo Diaby, Jakov Filipovic, Killian Overmeire, Jose Cevallos, Marko Miric, Lukas Marecek, Amine Benchaib, Djordje JovanovicSt Truiden mücadeleye şu 11'le başladı: Kenny Steppe, Takehiro Tomiyasu, Pol Garcia, Jorge Teixeira, Alexis De Sart, Roman Bezus, Samuel Asamoah, Daichi Kamada, Casper De Norre, Jordan Botaka, Yohan BoliEv sahibi 33. dakikada Marko Miric ile 1-0 üstünlük sağladı. İlk yarıyı Lokeren 1-0 önde bitirdi. 84. dakikada Mehdi Terki ile Lokeren tabelayı 2-0 olarak değiştirdi.İkinci yarıda St Truiden oyuncusu Elton Acolatse ile Lokeren oyuncuları Jose Cevallos, Killian Overmeire sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Lokeren ekibinde Marko Miric, Ari Freyr Skulason, Lukas Marecek oyundan çıktı, Mehdi Terki, Omri Ben Harush, Joher Rassoul yerine girdi, St Truiden takımında ise Alexis De Sart ve Pol Garcia çıktı, Wataru Endo ve Jonathan Legear girdi. Maçı Lokeren 2-0 kazandı.İddaa 401 koduyla açtığı bu maçta Lokeren kazanır bahsine oynayanlara 3.10 oranını kazandırdı.Lokeren takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk St Truiden ise bu süreçte 2 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 2 kez yenildi.