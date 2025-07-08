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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 8 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 8 Temmuz Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 8 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 1. Eleme turu maçları oynanacak. Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda ise 2 mücadele futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Temmuz 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:40
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        • 1

          Bugün hangi maçlar var sorusu bugün de sporseverlerin gündeminde yerini aldı. 8 Temmuz Salı maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 1. Eleme turu maçları oynanacak. Ayrıca Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda heyecan bugün oynanacak 2 mücadele ile devam edecek. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Temmuz 2025 Salı bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        • 2

          8 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Yarı Final

          22:00 Fluminense - Chelsea (TRT 1)

        • 3

          UEFA Şampiyonlar Ligi - 1.Eleme Turu

          18:00 KuPS Kuopio - Milsami

          19:00 FC Iberia 1999 - Malmö FF

          19:00 Noah - Buducnost Podgorica

          19:30 FC Levadia - Rigas Skola

          20:00 Olimpija Ljubljana - Kairat

          21:00 Drita - Differdange 03

          21:00 Vikingur Gota - Lincoln Red Imps

          21:00 The New Saints - Shkendija 79

          22:00 Egnatia Rrogozhine - Breidablik

          22:00 Virtus - Zrinjski Mostar

        • 4

          UEFA Konferans Ligi - 1. Eleme Turu

          19:00 St Josephs - Cliftonville

          20:30 Floriana - Haverfordwest County

        • 5

          Avrupa Kadınlar Şampiyonası - Grup C

          19:00 Almanya - Danimarka (TRT Spor)

          22:00 Polonya - İsveç (TRT Spor)

        • 6
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