Bugünkü maçlar 8 Temmuz Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 8 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanacak. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 1. Eleme turu maçları oynanacak. Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda ise 2 mücadele futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Temmuz 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
- 1
Bugün hangi maçlar var sorusu bugün de sporseverlerin gündeminde yerini aldı. 8 Temmuz Salı maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 1. Eleme turu maçları oynanacak. Ayrıca Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda heyecan bugün oynanacak 2 mücadele ile devam edecek. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Temmuz 2025 Salı bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
- 2
8 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Yarı Final
22:00 Fluminense - Chelsea (TRT 1)
- 3
UEFA Şampiyonlar Ligi - 1.Eleme Turu
18:00 KuPS Kuopio - Milsami
19:00 FC Iberia 1999 - Malmö FF
19:00 Noah - Buducnost Podgorica
19:30 FC Levadia - Rigas Skola
20:00 Olimpija Ljubljana - Kairat
21:00 Drita - Differdange 03
21:00 Vikingur Gota - Lincoln Red Imps
21:00 The New Saints - Shkendija 79
22:00 Egnatia Rrogozhine - Breidablik
22:00 Virtus - Zrinjski Mostar
-
- 4
UEFA Konferans Ligi - 1. Eleme Turu
19:00 St Josephs - Cliftonville
20:30 Floriana - Haverfordwest County
- 5
Avrupa Kadınlar Şampiyonası - Grup C
19:00 Almanya - Danimarka (TRT Spor)
22:00 Polonya - İsveç (TRT Spor)
- 6