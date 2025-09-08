Habertürk
        MAÇ PROGRAMI 8 EYLÜL 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri

        Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 8 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bugün Avrupa Elemeleri'nde 7, Afrika Elemeleri'nde ise 10 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Eylül 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 12:44 Güncelleme: 08.09.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          8 Eylül 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçları ile heyecan dorukta olacak. Avrupa Elemeleri’nde 7, Afrika Elemeleri’nde ise 10 maç oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Eylül 2025 bugünkü maç takvimi...

        • 2

          8 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup B

          21.45 Kosova - İsveç

          21.45 İsviçre - Slovenya

          FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup C

          21.45 Beyaz Rusya - İskoçya

          21.45 Yunanistan - Danimarka

        • 3

          FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup I

          21.45 İsrail - İtalya

          FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Grup L

          21.45 Cebelitarık - Faroe Adaları

          21.45 Hırvatistan - Karadağ

        • 4

          FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup A

          19.00 Gine Bissau - Cibuti

          FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup D

          22.00 Libya - Esvatini

        • 5

          FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup E

          16.00 Zambiya - Fas

          FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup G

          16.00 Mozambik - Botsvana

          19.00 Gine - Cezayir

          19.00 Uganda - Somali

        • 6

          FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup H

          16.00 Ekvator Ginesi - Tunus

          19.00 Malavi - Liberya

          FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - Grup I

          19.00 Madagaskar - Çad

          22.00 Gana - Mali

        • 7

          UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri - Grup C

          19.00 Estonya U21 - İzlanda U21

          UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri - Grup D

          18.00 Kazakistan U21 - İngiltere U21

          UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri - Grup I

          19.00 Belarus U21 - Avusturya U21

          21.30 Galler U21 - Danimarka U21

        • 8

          LaLiga 2

          21.30 Eibar - FC Andorra

        • 9
