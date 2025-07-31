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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 31 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri

        Bugünkü maçlar 31 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçları oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecekken, Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir FK Cherno More Varna ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 11:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:26
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        • 1

          31 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş mücadeleleri devam edecek. Avrupa Ligi’nde Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi’nde ise Başakşehir FK Cherno More Varna karşısında sahaya çıkacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi...

        • 2

          31 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu

          19:30 AEK Larnaca - Celje

          20:00 Hacken - Anderlecht

          20:30 CFR Cluj - Lugano

          21:00 Shakhtar Donetsk - Beşiktaş (HT Spor)

          21:00 Utrecht - FC Sheriff

          22:00 Legia Varşova - Banik Ostrava

          22:00 Sporting Braga - Levski Sofia

          22:00 Hibernian - Midtjylland

        • 3

          UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

          19.00 Iberia -Levadia Tallinn

          21.00 Differdange -The New Saints

          21.30 Inter Escaldes-Olimpija Ljubljana

          18:30 Spartak Trnava - Hibernians FC

          19:00 Banga Gargzdai - Rosenborg

          19:00 Dila Gori - Riga FC

          19:00 Sabah - Petrocub

          19:00 Spaeri - Austria Wien

          19:00 HJK Helsinki - Arda Kardzhali

          19:00 Györi ETO - Pyunik

          19:00 FC Santa Coloma - Polessya

          19:45 Nomme JK Kalju - St Patricks

          19:45 AZ Alkmaar - Ilves Tampere

          20:00 Universitatea Cluj - FC Ararat-Armenia

          20:00 Torpedo Kutaisi - Omonia Nicosia

          20:00 UNA Strassen - Dundee United

          20:00 Milsami - Buducnost Podgorica

          20:00 Zimbru - FC Astana

          20:00 AIK - Paide Linnameeskond

          20:30 Beitar Jerusalem - Sutjeska Niksic

          20:30 Brondby - HB Torshavn

          20:30 Universitatea Craiova - FK Sarajevo

        • 4

          20:45 Başakşehir FK - Cherno More Varna (TRT 1)

          21:00 Maccabi Haifa - Torpedo Zhodino

          21:00 Hapoel Beer Sheva - AEK Atina

          21:00 Santa Clara - NK Varazdin

          21:00 KA Akureyri - Silkeborg IF

          21:00 Sporting Charleroi - Hammarby

          21:00 Prishtina - Larne FC

          21:00 Sparta Prag - Aktobe

          21:00 Puskas FC - Aris Limassol

          21:00 Koper - Viking

          21:00 Maribor - Paksi SE

          21:00 Neman Grodno - FK Kosice

          21:15 Lausanne Sports - Vardar Skopje

          21:15 Aris Saloniki - Araz Nahçıvan

          21:15 Jagiellonia Bialystok - Novi Pazar

          21:30 Zilina - Rakow Czestochowa

          21:30 Rapid Wien - Decic Tuzi

          21:30 Valur - Kauno Zalgiris

          21:45 KI Klaksvik - Radnicki 1923 Kragujevac

          21:45 Floriana - Ballkani

          21:45 Linfield FC - Zalgiris Vilnius

          21:45 Dinamo Tirana - Atletic Club DEscaldes

          21:45 Dungannon Swifts - Vaduz

          21:45 Vikingur R. - Vllaznia Shkoder

          22:00 Hajduk Split - Zira

          22:00 Egnatia Rrogozhine - Dinamo Minsk

          22:00 Shamrock Rovers - St Josephs

          22:00 FK Partizan - Oleksandria

        • 5

          Hazırlık Maçı

          17:00 Kayserispor - Alanyaspor

        • 6

          Hazırlık Maçı

          13:00 Perth Glory - Milan

          14:00 FC Seoul - Barcelona (Tivibu Spor 1)

          14:30 Arsenal - Tottenham (TRT Spor)

        • 7

          Portekiz - Süper Kupa

          22:45 Sporting CP - Benfica

        • 8
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