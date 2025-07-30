Maç programı 30 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım devam ediyor. Yeni sezon öncesi takımların hazırlık maçları da tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maç takvimine göre futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Fenerbahçe son hazırlık maçında Lazio'yu ağırlayacak. Öte yandan UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Temmuz 2025 maç programı ve mücadelelerin başlangıç saatleri.
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kalırken takımlar da hazırlık maçlarına devam ediyor. 30 Temmuz Çarşamba günü oynanacak hazırlık maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Fenerbahçe-Lazio maçı oynanacak. Ayrıca UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda rövanş heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.
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17 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık Maçı
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor
20.30 Fenerbahçe-Lazio | S Sport Plus
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UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
19.00 Iberia -Levadia Tallinn
21.00 Differdange -The New Saints
21.30 Inter Escaldes-Olimpija Ljubljana
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu
19.00 Karabağ-Shelbourne
20.00 Malmö-RFS
20.30 Ludogorets-Rijeka
20.30 FCSB-Shkendija
21.00 Maccabi Tel Aviv-Pafos
21.00 Ferencvaros-Noah
21.00 Panathinaikos-Rangers
21.30 Breidablik-Lech Poznan
21.45 Salzburg-Brann
22.00 Servette-Viktoria Plzen
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Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup A
20:45 Akhmat Grozny - Zenit
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Grup C
18:30 D. Makhachkala - Nizhny Nov.
20:45 Rostov - S. Moskova
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Grup D
18:30 CSKA Moskova - L. Moskova
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