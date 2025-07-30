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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 30 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugün oynanacak maçlar listesi

        Maç programı 30 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım devam ediyor. Yeni sezon öncesi takımların hazırlık maçları da tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maç takvimine göre futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Fenerbahçe son hazırlık maçında Lazio'yu ağırlayacak. Öte yandan UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Temmuz 2025 maç programı ve mücadelelerin başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:20
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        • 1

          Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kalırken takımlar da hazırlık maçlarına devam ediyor. 30 Temmuz Çarşamba günü oynanacak hazırlık maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Fenerbahçe-Lazio maçı oynanacak. Ayrıca UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda rövanş heyecanı yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.

        • 2

          17 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Hazırlık Maçı

          20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor

          20.30 Fenerbahçe-Lazio | S Sport Plus

        • 3

          UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

          19.00 Iberia -Levadia Tallinn

          21.00 Differdange -The New Saints

          21.30 Inter Escaldes-Olimpija Ljubljana

        • 4

          UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

          19.00 Karabağ-Shelbourne

          20.00 Malmö-RFS

          20.30 Ludogorets-Rijeka

          20.30 FCSB-Shkendija

          21.00 Maccabi Tel Aviv-Pafos

          21.00 Ferencvaros-Noah

          21.00 Panathinaikos-Rangers

          21.30 Breidablik-Lech Poznan

          21.45 Salzburg-Brann

          22.00 Servette-Viktoria Plzen

        • 5

          Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup A

          20:45 Akhmat Grozny - Zenit

        • 6

          Grup C

          18:30 D. Makhachkala - Nizhny Nov.

          20:45 Rostov - S. Moskova

        • 7

          Grup D

          18:30 CSKA Moskova - L. Moskova

        • 8
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