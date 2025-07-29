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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 29 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 29 Temmuz Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 29 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Temmuz 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:30
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        • 1

          Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 29 Temmuz Salı maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Temmuz 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        • 2

          29 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇI VAR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi - 2. Eleme Turu

          18:00 Kairat - KuPS Kuopio

          21:00 Dinamo Kiev - Hamrun Spartans

          21:00 Drita - Kopenhag

          22:00 Kızılyıldız - Lincoln Red Imps

          22:00 Zrinjski - Slovan Bratislava

        • 3

          UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

          19:00 Iberia 1999 - Levadia Tallinn

          21:00 Differdange - The New Saints

          21:30 Inter Escaldes - Olimpija Ljubljana

        • 4

          İngiltere Lig Kupası - Eleme - Ön Eleme

          21:30 Barnet - Newport

        • 5

          Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup B

          18:30 D. Moskova - Sochi

          20:45 Krasnodar - Krylya Sovetov

        • 6

          Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Grup D

          18:30 Akron - B. Kaliningrad

        • 7
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