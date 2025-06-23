Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 23 Haziran Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi maçları oynanacak. Avrupa U19 Şampiyonası Yarı Final maçları kapsamında İspanya U19 Almanya U19 ile mücadele edecek. Hollanda U19 ise Romanya U19 ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Haziran 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...