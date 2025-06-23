Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 23 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 23 Haziran Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 23 Haziran Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi'nde önemli maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Haziran 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 23 Haziran Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Özbekistan Süper Ligi, İrlanda 1. Ligi , Norveç 1. Ligi, İsveç Superettan Ligi ve İrlanda Premier Ligi maçları oynanacak. Avrupa U19 Şampiyonası Yarı Final maçları kapsamında İspanya U19 Almanya U19 ile mücadele edecek. Hollanda U19 ise Romanya U19 ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Haziran 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        • 2

          23 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu

          22.00 Seattle Sounders-PSG

          22.00 Atletico Madrid-Botafogo

        • 3

          Avrupa U19 Şampiyonası Yarı Final

          18.00 İspanya U19-Almanya U19

          21.00 Hollanda U19-Romanya U19

        • 4

          Özbekistan Süper Ligi

          18:00 Dinamo Samarkand-Bunyodkor

        • 5

          İrlanda 1. Ligi

          21:45 Finn Harps-Dundalk

          21:45 Treaty United-Wexford

          21:45 Cobh Ramblers-Kerry FC

          21:45 Bray Wanderers-UCD

          21:45 Longford Town-Athlone Town

        • 6

          Norveç 1. Ligi

          20:00 Mjondalen-Skeid

        • 7

          İsveç Superettan Ligi

          20:00 Sundsvall-Trelleborgs FF

          20:00 Helsingborg-Umea

        • 8

          İrlanda Premier Ligi

          21:45 Sligo Rovers-Galway United

          21:45 Bohemians-Shamrock Rovers

        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Habertürk Anasayfa