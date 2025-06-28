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        Haberler Bilgi Yaşam Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir: Mezopotamya'dan günümüze ulaşan 4 bin yıllık aşk hikayesi

        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir: Mezopotamya'dan günümüze ulaşan 4 bin yıllık aşk hikayesi

        Antik Sümer uygarlığından günümüze ulaşan kil bir tablet, sadece tarih değil, yürek taşıyor. Aşkı binlerce yıl önceden fısıldayan bu yazıt, insanlığın en eski duygusal izlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 28.06.2025 - 08:49
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        • 1

          İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen bir kil tablet, geçmişin soğuk taş duvarları arasından sıcacık bir aşk hikayesi anlatıyor. Bu eser, belki de tarihteki ilk “seni seviyorum”un yazılı hali olabilir.

        • 2

          MEZOPOTAMYA’DAN GÖNÜLLERE UZANAN BİR SES

          İnsanlık tarihinin ilk yazılı metinlerinden biri belki de bir aşk mektubu olabilir. Irak’ın güneyinde yer alan antik Sümer kenti Nippur’da bulunan bir kil tablet, sadece çivi yazısıyla değil, duyguların binlerce yıl öncesine uzanan izleriyle de dikkat çekiyor. Bu eşsiz eser, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor ve dünyanın en eski aşk mektubu ya da aşk şiiri olabileceği düşünülüyor.

        • 3

          KRALİÇENİN AŞKINI ANLATTAN TABLET

          Tablet, M.Ö. 2030-1970 yıllarına tarihleniyor ve Sümer kralı Shu-Sin’in dönemine ait. İçeriğinde bir kadının hükümdara olan aşkını anlatan sözler yer alıyor.

        • 4

          Muhtemelen bir rahibe ya da kraliçe tarafından yazıldığı tahmin edilen metin, evlilik öncesi törensel bir ritüelin parçası olabilir. O dönemlerde aşk, hem ilahi hem dünyevi bir kavram olarak tapınak geleneklerinin merkezindeydi.

        • 5

          DUYGULARIN ÇİVİ YAZISINDAKİ YANKISI

          Metin, kadının erkeğe duyduğu arzuyu, sevgiyi ve hayranlığı çarpıcı bir şekilde dile getiriyor. Kadın sesiyle yazılmış olması, dönem için oldukça sıra dışı. Bu yönüyle sadece bir aşk ilanı değil, aynı zamanda kadınların yazılı kültürdeki ilk seslerinden biri olarak da değerlendiriliyor. Şiirde geçen ifadeler, duyguların zaman ötesi gücünü ortaya koyuyor.

        • 6

          AŞKIN TARİHSEL TANIĞI

          Guinness Rekorlar Kitabı tarafından “dünyanın en eski aşk şiiri” olarak da onaylanan bu tablet, sadece tarihî değil, aynı zamanda edebî bir belge olarak görülüyor.

        • 7

          Hem antik çağın aşk anlayışını hem de dönemin dini ve toplumsal yapısını anlamak açısından büyük önem taşıyor. Modern aşk mektuplarının atası sayılabilecek bu eser, duyguların yazı yoluyla ölümsüzleştiği ilk örneklerden biri.

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