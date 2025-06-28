Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ile Muğla'nın kuzeyinde, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle, 9 il için sarı uyarı alarmı verildi.

Öte yandan ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık

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KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık

BURSA: 33, Az bulutlu ve açık, kısa süreli fırtına bekleniyor

BALIKESİR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 39, Az bulutlu ve açık

UŞAK: 34, Az bulutlu ve açık

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık

KONYA: 33, Az bulutlu ve açık

SİVAS: 31, Az bulutlu ve açık

BOLU: 29, Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık

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SİNOP: 29, Az bulutlu ve açık

AMASYA: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

RİZE: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM: 31, Az bulutlu ve açık

KARS: 28, Az bulutlu ve açık

MALATYA: 38, Az bulutlu ve açık

VAN: 27, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık