Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre 9 kent için "sarı" alarm vererek fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıkların, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. İşte Marmara ve Ege'de fırtına alarmı verilen 9 ilimiz ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
9 KENT İÇİN "SARI" ALARM VEDİLDİ
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle, 9 il için sarı uyarı alarmı verildi.
Açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ile Muğla'nın kuzeyinde, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedildi.
ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ UYARISI
Öte yandan ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık
BURSA: 33, Az bulutlu ve açık, kısa süreli fırtına bekleniyor
BALIKESİR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 39, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 34, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık
HATAY: 32, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık
KONYA: 33, Az bulutlu ve açık
SİVAS: 31, Az bulutlu ve açık
BOLU: 29, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 29, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
RİZE: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM: 31, Az bulutlu ve açık
KARS: 28, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 38, Az bulutlu ve açık
VAN: 27, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık