"Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!

İzmir'de olay Karabağlar ilçesinde, 25 Aralık 2023'te saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Bir arkadaşıyla içki içip, evine giden Kayhan Barbak (39) ile eşi Zehra Barbak (37) arasında tartışma çıktı.

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Kayhan Barbak, mutfaktan aldığı bıçakla Zehra Barbak'ı 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Zehra Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp, eşi tarafından bıçaklandığını söyledi.

Kayhan Barbak, savcılıktaki ifadesinde; tartıştıklarını, çok alkollü olduğu için bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Barbak ifadesinde ayrıca balkondan eşinin arkasından baktığını, dayısının evinin yakın oluşu nedeniyle oraya gittiğini düşündüğünü, tartışmalarına uyanan çocuğunu uyutmaya çalıştığını hatırladığını söyledi. Kayhan Barbak hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayhan Barbak'ın yargılanmasına dün İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Barbak ile taraf avukatları, öldürülen Zehra Barbak'ın annesi Naime Özkan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri salonda hazır bulundu.

VAHŞETİN TANIĞI DİNLENDİ: TİTRİYORDUM

Duruşmada çiftin müşterek çocukları M.A.B. (10), uzman pedagog eşliğinde SEGBİS ile tanık olarak dinlenildi. Olay günü evde anne ve babasıyla olduğunu söyleyen M.A.B., "Annemin bağırmasıyla uyandım. Annemin boğazını sıkıyordu. Sonra da annemin bacağına bıçak soktu. Korkudan salona gittim. Titriyordum. Annemin gözü de morarmıştı.

"HER ŞEY BENİM ODAMDA OLDU"

Ben salonda çizgi film izlerken halamlar ve polis geldi. Polisler babamı alıp götürdü. Annemi bıçakladığı anı gördüm. Bütün her şey benim odamda oldu. Annem odamdan çıkarken yaralıydı. Burnundan da kan geliyordu. Gözü mordu.

"LAVABODA BIÇAK VARDI"

Lavaboda annemi bıçakladığı bıçak vardı. Evde her akşam kavga ederlerdi. Sürekli annemin telefonuna bakıyordu. Onlarla ilgili tartışıyorlardı. Olaydan önce bana da tokat attı" dedi.

CANİ: ÇOCUK TEMBİHLENMİŞ

Tanık beyanlarına ilişkin savunma yapan sanık Kayhan Barbak, “Çocuk tembihlenmiş. Oğluma da eşime de bir kere vurmadım. Kazayla oldu. Bilerek yapmadım. Keşke ben ölseydim eşim yaşasaydı" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip davayı 7 Kasım’a erteledi.