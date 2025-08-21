Bugünkü maçlar 21 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 21 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynanacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden İstanbul Başakşehir, Romanya'nın Universitatea Craiova takımını ağırlarken Beşiktaş ise İsviçre ekibi Lausanne'a konuk olacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise Yunanistan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
- 1
21 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları ile heyecan dorukta olacak. Avrupa Ligi’nde Samsunspor, Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi’nde ise Başakşehir Universitatea Craiova karşısında sahaya çıkacakken Beşiktaş Lausanne'a konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Ağustos 2025 bugünkü maç takvimi...
- 2
PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek.
Panathinaikos - Samsunspor maçı, 21 Ağustos Perşembe bugün saat 21.00'de başlayacak.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, HT Spor'dan naklen yayınlanacak.
- 3
BAŞAKŞEHİR FK - UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir FK - Universitatea Craiova maçı, 21 Ağustos Perşembe bugün saat 20.45'te başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
-
- 4
LAUSANNE SPORTS - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lausanne - Beşiktaş maçı, 21 Ağustos Perşembe bugün saat 21.15'te başlayacak.
İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma, S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.
- 5
21 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Play Off
19:30 Midtjylland - KuPS Kuopio
20:00 Malmö FF - Sigma Olomouc
20:00 Brann - AEK Larnaca
- 6
21:00 Panathinaikos - Samsunspor (HT Spor)
21:00 Zrinjski Mostar - Utrecht
21:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev
21:00 Shkendija 79 - Ludogorets Razgrad
21:15 Slovan Bratislava - Young Boys
21:30 Lech Poznan - Genk
21:45 Aberdeen - FCSB
21:45 Rijeka - PAOK
22:00 Lincoln Red Imps - Sporting Braga
-
- 7
UEFA Konferans Ligi - Play Off
19:00 Rosenborg - Mainz 05
20:00 Györi ETO - Rapid Wien
20:00 Wolfsberger AC - Omonia Nicosia
20:00 Hacken - CFR Cluj
20:00 Hamrun Spartans - Rigas Skola
20:45 Başakşehir FK - Universitatea Craiova (TRT 1)
21:00 RC Strasbourg - Brondby
21:00 Polessya - Fiorentina
21:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano
21:00 Drita - Differdange 03
21:00 Shakhtar Donetsk - Servette (Exxen)
21:00 Anderlecht - AEK Atina
21:00 Celje - Banik Ostrava
21:00 Breidablik - Virtus
21:00 Olimpija Ljubljana - Noah
21:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar
21:00 Sparta Prag - Riga FC
21:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana
- 8
21:15 Lausanne Sports - Beşiktaş (S Sport, S Sport Plus)
21:45 Shelbourne - Linfield FC
22:00 Crystal Palace - Fredrikstad
22:00 Hibernian - Legia Varşova
22:00 Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali
22:00 Santa Clara - Shamrock Rovers