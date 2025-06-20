Bugün hangi maçlar var sorusu bugün de sporseverlerin gündeminde yerini aldı. 20 Haziran Cuma maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U19 Şampiyonası maçları oynanacak. Ayrıca 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda heyecan bugün oynanacak 4 mücadele ile devam edecek. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Haziran 2025 Perşembe bugün oynanacak maçlar ve saatleri...