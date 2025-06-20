Bugünkü maçlar 20 Haziran Cuma: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 20 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U19 Şampiyonası maçları oynanacak. Ayrıca bugün 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 4 mücadele var. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Haziran 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
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Bugün hangi maçlar var sorusu bugün de sporseverlerin gündeminde yerini aldı. 20 Haziran Cuma maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U19 Şampiyonası maçları oynanacak. Ayrıca 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda heyecan bugün oynanacak 4 mücadele ile devam edecek. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Haziran 2025 Perşembe bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
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BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN KİMİN MAÇI VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup B
01:00 Seattle Sounders - Atletico Madrid (TRT Spor)
04:00 PSG - Botafogo (TRT Spor)
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C
19:00 Benfica - Auckland City (TRT 1)
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D
21:00 Flamengo - Chelsea (TRT 1)
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Avrupa U19 Şampiyonası - Grup B
20:00 Norveç U19 - Almanya U19
20:00 Hollanda U19 - İngiltere U19
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FIBA Kadınlar EuroBasket
18:15 İsveç - Büyük Britanya
18:30 Portekiz - Çekya
21:00 İspanya - Almanya
21:15 Karadağ - Belçika
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