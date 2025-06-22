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        Haberler Spor Transfer Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan! - Futbol Haberleri

        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!

        Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Southampton'ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı belirtilen Aaron Ramsdale için devreye girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 18:16 Güncelleme: 22.06.2025 - 18:16
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        • 1

          Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi.

        • 2

          İngiltere'den The Times'ın haberine göre sarı kırmızılılar, Aaron Ramsdale ile ilgileniyor.

        • 3

          Southampton'ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı belirtilen Aaron Ramsdale için Galatasaray da devreye girdi.

        • 4

          Sarı kırmızlıların, yaklaşık 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 27 yaşındaki İngiliz file bekçisi için kiralama formülünü kullanacağı belirtildi.

        • 5

          Geçen sezon başında Arsenal'den 20 milyon Euro'ya Southampton'a transfer olan Aaron Ramsdale, İngiltere Premier League'de çıktığı 30 maçta kalesinde 66 gol görürken 3 maçta da kalesini gole kapattı.

        • 6

          1.90'lık file bekçisi, 5 kez de İngiltere Milli Takımı forması giydi.

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