Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Southampton'ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı belirtilen Aaron Ramsdale için devreye girdi.
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Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi.
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İngiltere'den The Times'ın haberine göre sarı kırmızılılar, Aaron Ramsdale ile ilgileniyor.
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Southampton'ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı belirtilen Aaron Ramsdale için Galatasaray da devreye girdi.
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Sarı kırmızlıların, yaklaşık 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 27 yaşındaki İngiliz file bekçisi için kiralama formülünü kullanacağı belirtildi.
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Geçen sezon başında Arsenal'den 20 milyon Euro'ya Southampton'a transfer olan Aaron Ramsdale, İngiltere Premier League'de çıktığı 30 maçta kalesinde 66 gol görürken 3 maçta da kalesini gole kapattı.
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1.90'lık file bekçisi, 5 kez de İngiltere Milli Takımı forması giydi.
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