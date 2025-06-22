ABD basını: Fordo nükleer tesisi tamamen imha edilemedi

ABD'nin İran'a karşı savaşa girip girmeyeceği konuşulurken, ABD Başkanı Donald Trump TSİ 03.00 sularında, İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.

ABD Başkanı, Fordo dâhil olmak üzere 3 nükleer tesisi vurduklarını bildirirken, başarılı olduklarını ifade etti.

ABD basını ise, İran'ın en önemli nükleer tesislerinin başında gelen Fordo'nun tamamen imha edilemediğini belirtti.

New York Times'ın ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Fordo nükleer tesisi büyük hasar aldı ancak tamamen imha edilemedi.

2 İsrailli yetkili ise İran'ın uranyumu söz konusu tesisten başka bir yere sevk ettiğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca nükleer tesisin aldığı hasara dair değerlendirmelerin sürdüğünü aktardı.

Fordo nükleer tesisine yapılan saldırıda 12 adet sığınak delici bomba kullanıldığı bildirilmişti.

ABD ve İsrail’in saldırdığı İran’daki Fordo Nükleer Tesisinin saldırıdan önce boşaltıldığı ileri sürüldü.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı Mehdi Muhammedi, X sosyal medya platformunda konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Muhammedi, “İran'ın bakış açısından, çok da garip bir şey olmadı. İran, Fordo’ya bir saldırıyı birkaç gecedir bekliyordu. Site bir süre önce boşaltıldı ve saldırıda geri dönüşü mümkün olmayan bir hasar görmedi. İki şey kesin: Birincisi, bilgi bombalanamaz, ikincisi, kumarbaz bu sefer kaybedecek." ifadelerini kullandı.

RUBİO'DAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın nükleer silah üretme konusundaki ısrarının "rejimin sonu olacağını" savundu.

Fox News'e konuşan Rubio, ABD'nin nükleer tesislerine saldırılarının İran'ın nükleer kapasitesini "zayıflattığını" söyledi.

Rubio, "Günün sonunda, İran nükleer silaha sahip olmaya kararlıysa, bunun rejimi riske atacağını düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Böyle bir şey yapmaya çalışırlarsa rejimin sonu olacağını düşünüyorum." dedi.

ABD'nin İran'ın nükleer enerji kullanmasına değil nükleer silahlara sahip olmasına karşı olduğunu belirten Rubio, "Eğer istedikleri şey nükleer reaktörlerle elektrik üretmekse, dünyada bunu yapan pek çok başka ülke var ve kendi uranyumlarını zenginleştirmek zorunda değiller." değerlendirmesinde bulundu.