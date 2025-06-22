Şam'da bulunan bir kilisede patlama meydana geldi

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtildi.

Saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı vurgulanan açıklamada, bu "hain" eylemin ülkenin ulusal birlik ve istikrarını baltalamayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının yalnızca belirli bir dini kesime yönelik olmadığı, aksine Suriye'nin tüm toplumsal yapısına karşı bir saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı.

Saldırıya tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack X'teki hesabından saldırıya tepki göstererek, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Barrack, paylaşımında, bu tür "korkakça" eylemlerin, Suriyelilerin oluşturmaya çalıştığı hoşgörü ve kapsayıcılıkla bütünleşmiş yeni toplumsal yapıda yeri olmadığını vurgulayarak, Suriye ve bölgede istikrarsızlık ve korku yaratmaya çalışanlara karşı mücadelesinde Şam hükümetine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Suriyeli yetkililer de sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı verdi.

*Fotoğraflar: AA