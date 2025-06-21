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        Haberler Gündem Son dakika: Fatih Altaylı gözaltına alındı! Fatih Altaylı neden gözaltına alındı, ne oldu?

        Fatih Altaylı gözaltına alındı

        Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştır" dendi

        Giriş: 21.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:42
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        Fatih Altaylı gözaltına alındı
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        Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fatih Altaylı, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Savcılık talimatıyla Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı.

        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında dünkü yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Fatih Altaylı'nın, ​​​​​​​İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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        #fatih altaylı gözaltı
        #haberler
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