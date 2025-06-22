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        Haberler Dünya ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum ne? | Dış Haberler

        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum ne?

        CANLI | İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırılar karşılıklı olarak devam ederken, ABD, bu gece TSİ 03.00 sularında İran'ın 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 06:41 Güncelleme: 22.06.2025 - 09:15
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        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
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        İSRAİL'İ HAYBER İLE VURDU

        İran ilk kez Hayber füzesi ile İsrail'i vurdu.

        İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

        İsrail ordusu: İran'ın batısındaki askeri hedefler vuruluyor

        30 FÜZEYLE BİRÇOK NOKTAYA SALDIRI

        İran'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu. İlk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. İsrail basını Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi.

        "NÜKLEER TESİSLERDE RADYASYON SEVİYESİ ARTMADI"

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi. Ajansın X hesabından yapılan açıklamada "Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        "10 FÜZE İSABET ETTİ"

        İsrail devlet televizyonu KAN: İran'ın attığı 10 füze isabet etti

        İRAN'DAN İSRAİL'E YOĞUN SALDIRI

        İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

        TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

        İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füze atıldı

        ARAKÇİ: SONUÇLARI SONSUZA DEK SÜRECEK

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD saldırılarının ardından yaptığı açıklamada "Yaşananlar çok çirkin ve sonuçları sonsuza dek sürecek" dedi. Arakçi açıklamasında, "ABD uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal etti" ifadelerini kullandı.

        "FORDO'DA CİDDİ BİR SIKINTI YOK"

        İranlı yetkili, Fordo Nükleer Tesisi'nde ciddi bir sıkıntı olmadığını söyledi. İran devlet televizyonu, İran'ın bir süre önce üç tesisi de boşalttığını söyledi. İran devlet medyası, "Zenginleştirilmiş uranyum rezervleri nükleer merkezlerden aktarılmıştı" bilgisini aktardı.

        İSRAİL HAVA SAHASINI UÇUŞLARA KAPATTI

        ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.

        İRAN: HİÇBİR TEHLİKE YOK

        İran Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer tesislerin çevresinde yaşayanlar için hiçbir tehlike olmadığını söyledi.

        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
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        GUTERRES: BU ÇATIŞMA KONTROLDEN ÇIKMAK ÜZERE

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

        Saldırının halen gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayan Guterres; "İran’a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

        Guterres, çatışmanın hızla kontrolden çıkma riskinin arttığına dikkati çekerek, bunun siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçları olacağı uyarısında bulundu. BM üyelerine gerilimi düşürme ve BM Şartı ile diğer uluslararası hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Guterres, şunları kaydetti: "Bu tehlikeli anda, kargaşa sarmalından kaçınmak kritik önemde. Askeri seçenek çözüm değil, tek yol diplomasi, tek umut barış."

        TRUMP: İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ HEDEF ALINDI

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenledikleri saldırıların ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

        Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söyledi.

        İRAN: FORDO'DA SIZINTI YOK

        İran'ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo’ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.

        Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı.

        Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        NETANYAHU TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

        ABD VAHŞİ BİR EYLEMLE SALDIRDI

        İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin üç nükleer tesisine yönelik askeri saldırısının ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Siyonist (İsrail) düşmanın son birkaç gündür gerçekleştirdiği vahşi saldırılarının ardından, bugün şafak vakti, ülkenin Fordo, Natanz ve Isfahan'daki nükleer tesisleri, başta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması olmak üzere uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın düşmanları tarafından saldırıya uğradı." ifadelerine yer verildi.

        İSRAİL'DE KISMİ OHAL

        İsrail ordusu, olası misillemeye karşı sosyal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yapılan durum değerlendirmesinin ardından iç Cephe Komutanlığının yönergesinde yerel saatle 03.45 itibariyle acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde tüm okulların kapatıldığı, toplantıların yasaklandığı, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceği ifade edildi.

        TRUMP İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRIYI DUYURDU

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın 3 nükleer tesisini saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyuran Trump, "Üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordo'ya tam bir bomba yükü atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan Savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı." ifadelerini kullandı.

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