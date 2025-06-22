Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu

Saat 15.00 sıralarında çocukları Berat Anıl Yılmaz ile Yener Çakır’ın yanlarında olmadığını fark eden Fatma ve Faruk Yılmaz ile Emine ve Yılmaz Çakır, çevrede yaptıkları aramalarda çocukların terliklerini İznik Gölü sahilinde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.