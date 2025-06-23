ABD Başkanı Trump: İran'da neden bir rejim değişikliği olmasın? | Dış Haberler

ABD Başkanı Trump: İran'da neden bir rejim değişikliği olmasın? | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yapan ABD Başkanı, İran'daki nükleer santralleri ciddi hasar gördüğünü belirtti.

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Trump diğer açıklamasında ise İran'da olası bir rejim değişikliğine değindi.

ABD Başkanı "Rejim değişikliği ifadesini kullanmak politik olarak doğru değil. Ancak mevcut İran rejimi, İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa neden bir rejim değişikliği olmasın ki?" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarının ABD'ye döndüğünü aktardı.

HEGSETH: REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİMİZ YOK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yapılan hava saldırısının nükleer santrallerine yönelik olduğunu, "rejim değişikliği hedefi taşımadığını" belirtti.

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Bakan Hegseth, ABD ordusunun İran'ın 3 nükleer santraline yaptığı saldırılarla ilgili düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Hegseth, "Bu görev rejim değişikliğiyle ilgili değildi. İran'ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da halkını hedef almadığını belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer hedeflerinin "yok edildiğini" belirttiği saldırının İsrail ile düzenlendiğini vurgulayan Hegseth, "İnanılmaz ve ezici bir başarıydı." değerlendirmesinde bulundu. Hegseth, "Başkan Trump'ın planladığı operasyon cesur ve harikaydı. Dünyaya Amerikan caydırıcılığının geri döndüğünü gösterdi." ifadesini kullandı. Saldırı için "aylar ve haftalar süren" hazırlıklardan bahsetti Bakan Hegseth, İran'ın nükleer tesislerinin B-2 bombardıman uçakları ve denizaltılardan atılan Tomahawk füzeleriyle imha edildiği saldırı için uzun süren bir hazırlık dönemi geçirildiğini "aylar ve haftalar süren konumlanma ve hazırlıklar" ifadesiyle anlattı. REKLAM İran operasyonunun gizliliğini vurgulayan Hegseth, "Yanıltma taktikleri ve en üst düzeyde operasyonel gizlilik içeriyordu." diye konuştu. Hegseth, "Bu, zamanlamasını veya niteliğini Washington'da çok az kişinin bildiği son derece gizli bir görevdi." dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, cuma günü NBC News'e verdiği özel röportajda, İsrail'in Amerikalı yetkililerle planlanan müzakerelere sadece birkaç gün kala ülkeye hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'ın diplomatik görüşmelerde ABD'ye güvenip güvenemeyeceğinden emin olmadığını söylemişti.

Erakçi, "Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey aslında diplomasiye ihanetti." ifadelerini kullanmıştı.