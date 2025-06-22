İran'dan misilleme saldırısı: İsrail'deki yıkım görüntülendi
ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesisi vurmasının ardından İran, sabah saatlerinde İsrail'e yönelik misilleme saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in bazı bölgelerinde meydana gelen yıkım kameralara yansıdı
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İran'ın İsrail'e yönelik bu sabah başlattığı misilleme saldırısının ardından Tel Aviv başta olmak üzere birçok bölgede meydana gelen yıkım kameralara yansıdı.
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İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerden biri, Tel Aviv'in Ramat Aviv semtinde bir binayı isabet etti.
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Birçok bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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İran, ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından, İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle misilleme saldırısı düzenledi.
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Saldırıda füzelerin birçok noktaya isabet ettiği duyuruldu.
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İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerden bazılarının açık alana düştüğünü, Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi.
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*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.