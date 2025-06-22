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        Haberler Dünya ABD İran'ın 3 nükleer tesisini vurdu, Trump'a tepkiler gelmeye başladı | Dış Haberler

        ABD İran'ın 3 nükleer tesisini vurdu, Trump'a tepkiler gelmeye başladı

        ABD'nin İsrail-İran hattındaki savaşa bu gece İran'daki nükleer tesisleri vurarak dahil olmasıyla gerilim had safhaya çıktı. ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "muhteşem bir operasyon" olarak değerlendirirken, saldırının hemen ardından ülkede Trump'a karşı tepkiler gelmeye başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 07:52 Güncelleme: 22.06.2025 - 07:52
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        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
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        İsrail'in 13 Haziran günü İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgedeki karşılıklı saldırılar sürerken, bu gece ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasıyla gerginlikte yeni bir aşamaya geçildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "muhteşem bir operasyon" olarak değerlendirirken, saldırının hemen ardından ülkede Trump'a karşı tepkiler gelmeye başladı. CNN, saldırı öncesinde Cumhuriyetçilere bilgi verildiğini ancak Demokratlara bilgi verilmediğini öne sürdü.

        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
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        "HİÇBİR BAŞKAN ULUSU TEK TARAFLI OLARAK SAVAŞA SÜRÜKLEYEMEZ"

        ABD Senatosu Demokrat lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçi senato lideri John Thune'dan 'Savaş Yetkileri' yasasını yürürlüğe koymasını ve "derhal" Senato gündemine getirmesini istedi.

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        Schumer, "Başkan Trump, Amerikan halkına ve Kongre'ye bu gece alınan eylemler ve bunların Amerikalıların güvenliği üzerindeki etkileri hakkında net cevaplar sağlamalıdır. Hiçbir başkanın bu ulusu tek taraflı olarak, dengesiz tehditler ve hiçbir strateji olmadan savaş gibi önemli bir şeye sürüklemesine izin verilmemelidir. Daha geniş, daha uzun ve daha yıkıcı bir savaş tehlikesi artık önemli ölçüde artmıştır." dedi.

        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
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        "TRUMP ÜLKEYİ YANILTTI"

        Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries de Trump'a tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

        "Trump, Orta Doğu'ya barış getirme sözü verdi. Bu sözünü yerine getiremedi. Trump, niyetleri konusunda ülkeyi yanılttı, askeri güç kullanımı için Kongre’den yetki almadı ve Amerika’yı Orta Doğu’da felaketle sonuçlanabilecek bir savaşa sürükleme riski taşıyor"

        "TRUMP'IN EYLEMİ BÜYÜK BİR KUMAR"

        Demokrat Senatör Jack Reed, Kongre için derhal gizli bir brifing çağrısında bulundu. Reed, "Amerikan halkının hak ettiği gerçekleri ve cevapları almasını sağlamak için bunun yapılması gerekiyor" dedi. Saldırıya dahil olan ABD personelini "ustalıkla desteklediğini" söyleyen Reed, Trump'ın hareketinin "büyük bir kumar olduğunu ve henüz bunun işe yarayıp yaramayacağını kimsenin bilmediğini" söyledi.

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        Demokrat Ulusal Komite Başkanı Ken Martin de Kongre'ye bir brifing çağrısında bulundu ve "Amerikalılar, anayasamızı atlayıp Kongre onayı olmadan bizi savaşa sürükleyen bir başkan istemiyor” dedi.

        CORTEZ TRUMP'IN GÖREVDEN ALINMASINI GÜNDEME GETİRDİ

        Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump'ın görevden alınma ihtimalini gündeme getirdi ve şöyle dedi:

        "Başkanın İran'a yetkilendirmeden saldırma yönündeki feci kararı, Anayasa ve Kongre Savaş Yetkileri'nin ciddi bir ihlalidir. O, bizi nesiller boyu tuzağa düşürebilecek bir savaşı başlatma riskini göze aldı. Bu, kesinlikle ve açıkça görevden alınma gerekçesidir."

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