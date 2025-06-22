ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum ne?

17:05 22/06/2025

RUBIO: İRAN'A KARŞI BİR SAVAŞ DEĞİL

ABD Dışişleri Bakanı Rubio : Bu İran'a karşı bir savaş değil. Dünya bugün 24 saat öncesine kıyasla daha güvenli ve stabil. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur

Rubio, "İran'a karşı şu an için planlanmış bir askeri operasyon yok" dedi.