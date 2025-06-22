ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum ne?

TAHRAN'DA KUTLAMA YAPTILAR
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda vatandaş, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı kutlamak amacıyla araçlarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda vatandaş, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı kutlamak amacıyla araçlarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.
ABD Başkanı Trump "İran'a Katar'daki saldırıyı bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. İran çok zayıf yanıt verdi"
İran dini lideri Hameney: Hiçbir koşulda kimsenin saldırganlığını kabul etmeyeceğiz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası Katar ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın kendi topraklarında vurduğu Katar'a Fransa'nın dayanışmasını ifade ediyorum. Ülke yetkilileri ve bölgesel ortaklarımızla yakın temas halindeyim." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığı" iddialarını yalanladı.
Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Bölgedeki tehlikeli ve hızla tırmanan gerilimin büyük endişeyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, “Söz konusu gerilim, Katar Devleti'nin saldırıya uğramasıyla kardeş ülkeleri de etkilemeye başlamış durumda” denildi.
BM: İran'ın Katar'daki saldırıları bölgede istikrarsızlık oluşturabilir
ABD'li yetkililer: İran füzeleri üsse isabet etmedi
İran'ın Katar ve Irak’taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi. İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyde yönelik olduğu aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'da bulunan 3 nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından bu üslerin "tamamen yıkıldığını" ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırıda can kaybı bilgisi bulunmadığını açıkladı
Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Katar, İran'ın saldırısını kınadı.
İran’ın, Katar’da bulunan ABD’nin El-Udeyd Üssü'ne ateşlediği füzelerden 3'ünün isabet ettiği belirtildi.
İran, ABD'nin Katar'daki hava üssüne saldırısının, "ABD ve müttefiklerine İran'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacağına dair açık bir mesaj" olduğunu duyurdu.
İran basını: ABD'nin Katar ve Irak'taki üslerine yönelik 'Zafer İlanı' adı verilen operasyon başlatıldı
İran Saldırı dost ve kardeş ülke Katar için tehlike oluşturmuyor. Saldırıda AB'nin kullandığı kadar füze kullandık.
Irak, BAE ve Bahreyn de hava sahasını kapattı, Bahreyn 'Çıkmayın' uyarısında bulundu
Beyaz Saray'dan "Üslere tehdidin farkındayız" açıklaması yapılırken. ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle toplantısı başladı
İran, Katar ve Irak’taki ABD üslerine saldırı başlattı. Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri yükseldi. İran ABD saldırısına misilleme olarak Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı. İsrail medyasına göre Katar'daki ABD üssüne 10 füze atıldı
"İsrail ordusundan Tahran sakinlerine uyarı mesajı" başlığıyla başlayan açıklamada, ordunun Tahran bölgesindeki askeri hedeflere saldırmaya devam edeceği belirtildi. "Güvenliğiniz için silah üretim tesislerinden, askeri karargahlardan uzak durun" ifadesi yer alan açıklamada, Tahranlılardan rejimin güvenlik kurumlarından uzak durmaları istendi.
İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'a 'tahliye' uyarısı yaptı
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun Tahran'a, siyasi tutukluların tutulduğunu söylediği Evin Cezaevi'ne saldırılar düzenlediğini söyledi. İran tarafı durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.
İran'ın başkenti Tahran'da birkaç büyük patlama sesi duyuldu
İsrail: İran'dan 15 füze atıldı, halk artık sığınaklardan çıkabilir
Kudüs'ün üstünde çok sayıda füze görüldüğü bildirilirken, Kudüs kent merkezinin dışında çok sayıda patlama duyuldu. Patlama sesleri Kudüs'ün güneyinde yoğunlaşıyor.
İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığı duyuruldu. İsrail ordusu, halkın sığınaklara girmesi yönünde duyuru yaptı.
İran merkez ordu komutanı: "Sayın Trump, kumarbaz; bu savaşı siz başlatmış olabilirsiniz ama bitiren biz olacağız"
İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti.
İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu
NBC News'ün 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran saldırıdan önce ABD'yi uyardı.
ABD Başkanı Trump'a iletilen mesajda, İran'a saldırı düzenlenirse ABD'de bulunan uyuyan hücrelerin harekete geçirileceği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıya dair yeni bir açıklamada bulundu. Trump açıklamasında "İran'ın nükleer tesislerindeki hasarın devasa olduğu söyleniyor. Atışlar sert ve kesindi. Ordumuz büyük beceri gösterdi" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca "Mevcut rejim İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?" sorusunu sordu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres "Savaşı durdurmak için kararlı biçimde harekete geçmeli ve İran'ın nükleer programıyla ilgili ciddi ve sürdürülebilir müzakerelere dönmeliyiz" derken, bölgenin yeni bir çatışmayı kaldırmayacağını vurguladı.
İsrail ordusu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran'da ve İran'ın batısında askeri altyapıya yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.
Yapılan bir diğer açıklamada ise 2 bin kilometre uzaklıkta bulunan, İran'ın Şahrud şehrindeki bir füze moturu üretim tesisinin vurulduğu ifade edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni açıklamalarda bulundu. Netanyahu "ABD ile görülmemiş başarılara ulaştık" derken Orta Doğu'nun çehresini değiştireceklerini söylediğini ve bugün olanların bu sözle ilgili olduğunu dile getirdi.
Netanyahu "Hedeflerimize ulaştığımızda savaş sona erecek." diye konuştu.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Fordo nükleer tesisinin kendileri için tehdit oluşturmadığından emin olacaklarını ve konuları değerlendireceklerini ifade etti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, planlar doğrultusunda saldırı oranlarını artırmaya devam ettiklerini belirtti. Zamir, açıklamasında hâlâ hedefleri bulunduğunu ifade etti.
Çin, Pakistan ve Rusya'nın; Orta Doğu'da koşulsuz ateşkes sağlanması için Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) karar tasarısı sunduğu bildirildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Lammy, ABD saldırısında ülkesinin bir rolü olmadığını belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları, oturumun ardından, İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu'nu" yayımladı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio : Bu İran'a karşı bir savaş değil. Dünya bugün 24 saat öncesine kıyasla daha güvenli ve stabil. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur
Rubio, "İran'a karşı şu an için planlanmış bir askeri operasyon yok" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Tahran ile çatışmayı sürdürme değil diplomatik çözüm arayışında olduğu mesajını verdi. İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırıların bu ülkenin nükleer programını geriletmekte başarılı olduğunu öne süren Vance, çatışmayı daha fazla uzatmayı ve büyütmeyi istemediklerini vurguladı. Başkan Yardımcısı Vance, "(ABD Başkanı) Trump, bu eylemi hafife almıyor ama bu aynı zamanda İran ile ilişkileri ve görüşmeleri yeniden başlatmak için de fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı. İlişkileri yeniden tesis etmek konusunda Tahran yönetiminden de dolaylı mesajlar aldıklarını iddia eden Vance, "Bu çatışmayı uzatmak ve olduğundan daha fazla büyütmek istemiyoruz. İran'ın nükleer programını bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Vance, Başkan Trump'ın diplomatik çözüm arayışında olduğunu vurgulayarak, "İranlılar ile uzun dönemli bir anlaşma için görüşmek istiyoruz." diye konuştu.
İran basını, İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına karar verdiğini bildirdi. Nihai onayı, İran dini lideri Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi verecek.
ABD Savunma Bakanı Hegseth: "İran’ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir"
Çin, ABD'nin İran'a ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin söz konusu hareketinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiği ve Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırdığı belirtildi. Çin'in, ABD'nin İran'a ve uluslararası denetim altındaki nükleer tesislere yönelik saldırısını şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, çatışmanın taraflarına, özellikle İsrail'e, mümkün olan en kısa sürede ateşkes ilan etmeleri, sivillerin can güvenliğini sağlamaları, diyalog ve müzakereleri başlatmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, Çin'in, adaleti korumak ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı tesis etmek üzere uluslararası toplum ile çabalarını birleştirmeye hazır olduğu vurgulandı.
İran'ın güneyindeki Buşehr kentine patlama sesleri duyuldu
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamada, "ABD'nin saldırısı, İsrail saldırılarının arkasında Washington'ın olduğunu gösteriyor. Başlangıçta rollerini gizlemeye çalışsalar da ülkemizin silahlı kuvvetlerinin kararlı ve caydırıcı tepkisi ve Siyonist rejimin bariz yetersizliğini gözlemledikten sonra kaçınılmaz olarak öne çıktılar. İran Silahlı Kuvvetleri'nin bu sabah işgal altındaki topraklara yönelik gerçekleştirdiği güçlü saldırılar, aslında Amerika'nın saldırgan politikalarına bir yanıt, çünkü aslında Siyonist rejim, İran'a tek başına saldıracak yetenek ve cesarete sahip olacak konumda veya büyüklükte değildir" ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin nükleer tesislerine saldırarak fiilen savaşın ön cephesine yerleştiğini ve İran topraklarına saldıranların pişman olacakları tepkilere hazır olmaları gerektiğini belirtti.
Açıklamada, ABD ve İsrail'in bu sabah İran'ın nükleer tesislerine tam bir koordinasyon içinde "yasa dışı bir askeri saldırı" gerçekleştirdiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarının ilk anlarından itibaren, ABD'nin kapsamlı desteğinin söz konusu olduğuna işaret edilen açıklamada "saldırgan cephenin yetersizliğini defalarca kanıtladığı ve ağır yanıtlardan kaçma yeteneğine sahip olmadığı" ifade edildi.
Açıklamada, "ABD'nin tekrarlanan başarısızlıklardan ders çıkarmak yerine, doğrudan barışçıl tesislere saldırarak kendini etkili bir şekilde savaşın ön cephesine yerleştirdiği" kaydedildi. İran'ın "meşru müdafaa hakkı çerçevesinde saldırgan cephenin hesaplarının ötesinde seçenekleri kullanmaya yöneldiği" belirtilen açıklamada, "Bu topraklara saldıranlar pişman olacakları tepkilere hazır olmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, bugün nükleer tesislere düzenlenen saldırıya katılan uçakların uçuş yerlerinin tespit edildiği, bölgedeki ABD üslerinin sayısı, dağılımı ve büyüklüğünün "bir güç değil, tam tersine kırılganlıklarını iki katına çıkardığı" ifade edildi.
İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bazı füzeler başkent Tel Aviv'in yakınlarındaki Ness Ziona bölgesine isabet etti. Saldırı sonucu bazı binalarda hasar oluştuğu kaydedildi. Bölgedeki ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını sert bir dille kınadığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İran'ı hedef alma kararı uluslararası hukukun ihlalidir. Saldırganlıkların sonlandırılması, siyasi ve diplomatik yollara dönüş için koşulların yaratılması çabalarının arttırılması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "ABD tarafından bugün yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kremlin, ABD'nin İran saldırısının ardından Putin'in Trump'la görüşme planlamadığını, olası temasın hızla kararlaştırılabileceğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul'da konuştu: "Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor" Arakçi, yarın Moskova'da Rus lider Putin ile görüşeceğini söyledi.
Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili: İran dini lideri Hamaney'i hedef alan herhangi bir hamle, anlaşma veya müzakere kapısını direkt kapatacak ve 'sınırsız' bir tepkiye yol açacaktır.
Irak hükümeti, İran’daki nükleer tesislerin vurulmasının Orta Doğu’da barışı ciddi şekilde tehdit ettiğini ve bölgesel istikrarı büyük risklere açık hale getirdiğini belirtti
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, (ABD'nin İran'a saldırıları üzerine) İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayarak, tüm tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı
Katar, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin hem bölgede hem küresel düzeyde "felaket sonuçları olabileceği" uyarısında bulundu
İsrail, İran'ın sabah 07.30 sularında İsrail'e art arda 2 salvo halinde yaklaşık 35 füzeyle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv ve Hayfa'da en az 4 noktada doğrudan isabetler olduğu belirtildi. En az 23 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran, İsrail’e misillemede ilk defa çoklu başlıklı Hayberşıken balistik füzesinin kullanıldığını açıkladı.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu’nun sabah saatlerinde başlattığı "Gerçek Vaat-3 Harekatı"nın 20. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, İran’ın İsrail’e misillemesinde ilk defa üçüncü nesil çoklu başlıklı Hayberşıken balistik füzesi kullandığı aktarılarak katı ve sıvı yakıtlı 40 füze ateşlendiği kaydedildi.
Söz konusu saldırıda daha hassas, yıkıcı ve etkili vuruşlar elde etmek için yeni ve şaşırtıcı taktikler kullanıldığı belirtilen açıklamada İsrail’in, "Ben Gurion Havalimanı, biyolojik araştırma merkezi, alternatif komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı" bildirildi.
Açıklamada ayrıca, İran Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesinin esas bölümlerinin henüz faaliyete geçirilmediği iddia edildi.
Hayberşıken balistik füzesinin 1450 kilometre menzile ve saatte 5000 kilometre hıza sahip olduğu açıklanmıştı.
İsrail ordusu: İran'ın batısındaki askeri hedefler vuruluyor
İran'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu. İlk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. İsrail basını Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi. Ajansın X hesabından yapılan açıklamada "Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN: İran'ın attığı 10 füze isabet etti
İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.
İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füze atıldı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD saldırılarının ardından yaptığı açıklamada "Yaşananlar çok çirkin ve sonuçları sonsuza dek sürecek" dedi. Arakçi açıklamasında, "ABD uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal etti" ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili, Fordo Nükleer Tesisi'nde ciddi bir sıkıntı olmadığını söyledi. İran devlet televizyonu, İran'ın bir süre önce üç tesisi de boşalttığını söyledi. İran devlet medyası, "Zenginleştirilmiş uranyum rezervleri nükleer merkezlerden aktarılmıştı" bilgisini aktardı.
ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.
İran Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer tesislerin çevresinde yaşayanlar için hiçbir tehlike olmadığını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.
Saldırının halen gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayan Guterres; "İran’a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.
Guterres, çatışmanın hızla kontrolden çıkma riskinin arttığına dikkati çekerek, bunun siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçları olacağı uyarısında bulundu. BM üyelerine gerilimi düşürme ve BM Şartı ile diğer uluslararası hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Guterres, şunları kaydetti: "Bu tehlikeli anda, kargaşa sarmalından kaçınmak kritik önemde. Askeri seçenek çözüm değil, tek yol diplomasi, tek umut barış."
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenledikleri saldırıların ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söyledi.
İran'ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo’ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.
Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı.
Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.
İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin üç nükleer tesisine yönelik askeri saldırısının ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Siyonist (İsrail) düşmanın son birkaç gündür gerçekleştirdiği vahşi saldırılarının ardından, bugün şafak vakti, ülkenin Fordo, Natanz ve Isfahan'daki nükleer tesisleri, başta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması olmak üzere uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın düşmanları tarafından saldırıya uğradı." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, olası misillemeye karşı sosyal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yapılan durum değerlendirmesinin ardından iç Cephe Komutanlığının yönergesinde yerel saatle 03.45 itibariyle acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde tüm okulların kapatıldığı, toplantıların yasaklandığı, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceği ifade edildi.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın 3 nükleer tesisini saldırı düzenlediklerini duyurdu.
İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyuran Trump, "Üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordo'ya tam bir bomba yükü atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan Savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı." ifadelerini kullandı.
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