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        Haberler Dünya ABD'de soru işareti: İran'ın zenginleştirdiği uranyuma ne oldu? | Dış Haberler

        ABD'de soru işareti: İran'ın zenginleştirdiği uranyuma ne oldu?

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'ın zenginleştirdiği uranyuma ne olduğuna ilişkin İran ile görüşeceklerini bildirdi. Vance, İran'ın uranyumu silaha çevirme kabiliyetinin artık kalmadığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise uranyumun İsfahan'da olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.06.2025 - 23:28 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:37
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        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
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        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin sürecin, Tahran ile yapılacak görüşmelerde gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

        Amerikan ABC News kanalına konuk olan Vance, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında konuştu.

        İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilip edilmediği sorusuna Vance, "Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili bir şeyler yapmayı sağlamak için çalışacağız ve bu, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin konularından biri olacak." şeklinde yanıt verdi.

        Vance, İran'ın artık bu stokları silah kalitesinde uranyuma dönüştürme kapasitesine sahip olmadığını söyleyerek asıl hedeflerinin de bu olduğunu dile getirdi.

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        ABD Başkanı Donald Trump'ın tesislerin yok edildiğini savunmasının ardından New York Times'ın Fordo tesisinin "ağır hasar gördüğü ancak tamamen yok edilmediği" yönündeki haberine ilişkin ise Vance, "Ciddi hasar görmek ile tamamen yok edilmek arasındaki fark tam olarak nedir, emin değilim. Bildiğimiz şey, (İran'ı) nükleer programlarında önemli ölçüde geriye düşürdüğümüzdür." dedi.

        Trump, bu sabah saatlerinde İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

        RUBİO: URANYUM İSFAHAN'DAYDI

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun büyük bir kısmının, ABD'nin saldırı düzenlediği İsfahan'daki nükleer tesiste olduğuna inandıklarını" açıkladı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu.

        İran'ın saldırı öncesi zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmının Fordow tesisinden gizli bir yere taşındığı iddialarına değinen Rubio, "Uranyumun taşındığına dair bir işaret yok. Şu anda İran içinde hiçbir şeyi taşıyamazlar. Bir kamyon bir yere hareket ettiğinde, İsrail bunu görür, hedef alır ve imha eder. Taşındığını sanmıyorum. Bu nedenle bizim değerlendirmemiz, İsfahan'da yerin derinliklerinde çok miktarda yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun gömülü olduğunu varsaymamız gerektiği yönünde" dedi.

        Rubio, İran'ın bu stokları "yer altından çıkarıp teslim etmesi gerektiğini" söyledi.

        "URANYUM TAŞINDI"

        ABD ve İsrail’in saldırdığı İran’daki Fordo Nükleer Tesisinin saldırıdan önce boşaltıldığı ileri sürüldü.

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı Mehdi Muhammedi, X sosyal medya platformunda konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Muhammedi, “İran'ın bakış açısından, çok da garip bir şey olmadı. İran, Fordo’ya bir saldırıyı birkaç gecedir bekliyordu. Site bir süre önce boşaltıldı ve saldırıda geri dönüşü mümkün olmayan bir hasar görmedi. İki şey kesin: Birincisi, bilgi bombalanamaz, ikincisi, kumarbaz bu sefer kaybedecek." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca, İran devlet televizyonundaki bir yorumcu da Fordo'nun bir süre önce boşaltıldığını savundu.

        Öte yandan Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ise Fordo Nükleer Tesisindeki zenginleştirilmiş uranyumun ABD saldırısından önce gizli bir yere taşındığını söyledi.

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının geçen hafta İran karşıtı karar vermesinin ardından İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, gizli bir uranyum zenginleştirme merkezi inşa ettiklerini, santrifüjlerin yerleştirilmesi ile zenginleştirme faaliyetlerine başlayabileceklerini açıklamıştı.

        Fordo’dan taşınan zenginleştirilmiş uranyumun İslami’nin sözünü ettiği yeni ve gizli merkeze götürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

        Washington Post ise uydu görüntülerine dayanarak ABD'nin Fordo’ya saldırısından iki gün önce, Tesis girişinde kamyonlar ve olağan dışı hareketler görüldüğünü bildirdi.

        Uydu görüntüleri, perşembe günü 16 kamyonun Fordo'dan ayrılıp başka bir yere veya yerlere gittiğini gösteriyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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