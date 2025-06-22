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        Haberler Dünya İran ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcıcılık kararı | Dış Haberler

        İran ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcıcılık kararı

        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcılık kararı aldıklarını bildirdi. ABD, 14 adet sığınak delici bomba ile İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 21:30 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:39
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        İran'dan misilleme kararı
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        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

        Rızayi, Meclis'te İran Atom Enerjisi Kurumu ile Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı yapıldığını duyurdu.

        Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini aktaran Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı." dedi.

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        Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu belirten Rızayi, "Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Rızayi, "Komisyon üyeleri, ABD'nin saldırganlığına karşı kararlı, pişmanlık verici ve orantılı bir yanıt verilmesinin gerekliliğini vurguladı. Misilleme ve caydırıcı önlemler, üyeler arasında mutabakat sağlanan alanlar arasında." dedi.

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        *Fotoğraf: AA

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