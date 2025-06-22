Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği saldırıların detaylarını kamuoyuyla paylaşmak üzere açıklamalarda bulundu. Operasyonun adının "Gece yarısı çekici" olduğunu belirten Hegseth, "İran'ın nükleer gücü yok oldu. ABD'nin amacı barış, İran müzakere masasına dönmeli" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

Hegseth'in açıklamalarından öne çıkanlar:

İran'ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir.

"AMERİKA'NIN AMACI BARIŞ"

#resim#1268808#

İran nükleer gücünü yok etmek her ABD Başkanı'nın hayali idi. Amerika'nın amacı barışı getirmek. İran'ı masaya döndürmek istiyoruz.

REKLAM

"PLAN HAFTALAR SÜRDÜ"

İran'a saldırı planı için "aylar ve haftalar süren konumlanma ve hazırlıklar" ile "yanıltma taktikleri" yaptıklarını söyledi. Operasyonun gizli bir şekilde gerçekleşmesini içeriyordu. İran programını saklıyordu, bu dünya için tehditti. ABD Başkanı Trump'ın söylediği gibi ABD savaş istemiyor. Müttefiklerimiz, çıkarlarımız şuna işaret ediyor: İran masaya dönmeli.

"EMRİ BAŞKAN TRUMP VERDİ"

#resim#1268809#

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, "Emri Başkan Trump verdi. Hedef rejim değişikliği değil. Operasyon İran halkı ve askerlerine değildi nükleer hedeflere idi. Uçaklarımız 18 saatte hedefe ulaştı. Bu ABD tarihindeki en büyük havadan yapılan operasyondu. İran saldırısında 125'ten fazla savaş uçağı atıldı, 14 sığınak delici kullanıldı." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, "İran'ın olası misilleme saldırısına karşı çok büyük bir cevap verilecektir ve bu çok kötü bir tercih olacaktır" dedi. ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum Haberi Görüntüle Soru: Hala nükleer gücü var mı İran'ın? Başkan çok net bir operasyon planladı ve nükleer tesisler hedef alındı. Koordinat bilgisi İsrail'den alındı onların bilgisi dahilinde oldu. Planladığımı hedefler neyse onu vurduk, tehdit devam ederse onu hedef almaya devam edeceğiz. İran ya da İran'ın müttefikleri terör üretmeye devam ederse bununla mücadele edeceğiz. Soru: Önümüzdeki günlerde ne olmasını bekliyorsunuz? Cevap: İran'a kamuoyu önünde ve kapı arkasında net mesajlar verildi. Başkan ucu açık bir operasyon istemiyor. Dün gece olanların boyutu çok açık, eminim İran da bunun hesaplamasına bakıyordur. Onların en önemli üç tesisini vurduk. Bence onların geleceğe bakışıyla ilgili psikolojik etkisi olacak.