Bugünkü maçlar 18 Temmuz Cuma: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 18 Temmuz Cuma günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün yeni sezona hazırlık maçları kapsamında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek final heyecanı devam ediyor. Öte yandan Güney Kore K-Ligi, Çin Süper Ligi, Norveç Eliteserien, İzlanda 1. Ligi ve Letonya 1. Ligi'nde kritik maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Temmuz 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
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Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 18 Temmuz Cuma maç programı belli oldu. Bu akşam Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Güney Kore K-Ligi, Çin Süper Ligi, Norveç Eliteserien, İzlanda 1. Ligi ve Letonya 1. Ligi’nde önemli maçlar oynanacak. Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Temmuz 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
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18 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık
16:00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük
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Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek Final
22:00 İspanya - İsviçre
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Güney Kore K-Ligi
13:30 Suwon FC - Gwangju
13:30 Daegu - Gimcheon Sangmu
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Çin Süper Ligi
13:30 Changchun Yatai - Shanghai Port FC
14:00 Wuhan Three Towns FC - Qingdao West Coast
14:00 Tianjin Jinmen Tiger - Chengdu Rongcheng FC
15:00 Zhejiang Professional - Yunnan Yukun
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İzlanda 1. Ligi
21:00 HK Kopavogs - Thor Akureyri
22:15 Leiknir R. - Throttur Reykjavik
22:15 Fylkir - Njardvik
22:15 Grindavik - Selfoss
22:15 Keflavik - Fjolnir
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Letonya 1. Ligi
19:00 Riga Mariners - JDFS Alberts
19:00 Tukums 2000-2 - Skanstes SK
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Rusya Premier Ligi
20:30 Dinamo Moskova - Baltika
Norveç Eliteserien
19:00 Sarpsborg 08 - Rosenborg